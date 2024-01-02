〈台股盤中〉2024開紅盤早盤翻黑重挫逾百點 貨櫃三雄逆揚

台股今 (2) 日迎來 2024 年首個交易日，以 17939 點開出，上漲近 9 點，不過，在聯發科、AI 概念股等電子權值走弱，大盤走低翻黑一度下挫逾百點，失守 17900 點及 5 日均線，由貨櫃三雄扮演撐盤要角，預估成交量約 2900 億元。

權值股早盤表現來看，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 分別在平盤上下震盪，聯發科 (2454-TW) 重挫 3%，失守千元大關，廣達 (2382-TW) 也跌逾 2%，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (2711-TW) 跌逾 1%。

SCFI 運價指數上周大漲 4 成，貨櫃海運三雄今日聯袂強漲，長榮 (2603-TW) 早盤漲逾 7%，盤中最高來到 155 元，睽違半年完成填息，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 等早盤也漲逾半根停板。航空雙雄也走揚，長榮航 (2618-TW) 大漲 6%，華航 (2610-TW) 也漲約 4%。

AI 概念股全面走弱，技嘉 (2376-TW) 挫逾 4%、嘉澤 (3533-TW)、宏碁 (2353-TW)、智邦 (2345-TW) 跌 3%，英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW) 等跌 2%。高價指標大立光 (3008-TW)、創意 (3443-TW)、祥碩 (5269-TW) 等均跌逾 2%，旭隼 (6409-TW) 同步走弱。

其餘電子指標如矽力 *-KY(6415-TW)、健策 (3653-TW)、台光電 (2383-TW) 等也跌 2% 以上，不過，世芯 - KY(3661-TW)、面板雙虎友達 (2409-TW) 漲約 2%，群創也同步走揚，為盤面上相近表現相對強勢。