〈熱門股〉海運四天王2023兩樣情 台驊逆勢漲 萬海年跌3成

過去一年台股加權指數狂飆 3793 點，但海運業者受供給持續過剩、獲利動能明顯轉弱衝擊，股價多數走弱，長榮 (2603-TW) 年跌 11%，陽明 (2609-TW) 年跌 21%，萬海 (2615-TW) 更是年跌 31%，僅台驊投控 (2636-TW) 維持年漲 14%。

由於海運獲利動能快速壓縮，過去一年的交易日裡，海運股是跌多於漲，對於後市，市場仍憂心 2024 年持續陷供過於求壓力，先觀察紅海危機的影響延續時程。

近期上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 衝上 1759.58 點，較上周飆增 504.59 點，單周漲幅高達 40.2%，並創下 2022 年 5 月以來新高，尤其遠東 - 歐洲線、遠東 - 地中海航線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 一周來均狂飆超過 1000 美元。

台驊樂觀看待，依目前的運價上揚趨勢可以預期，紅海危機造成的缺櫃問題將一路延至農曆年前，淡季不淡，而即便農曆年後供給仍有壓力，但航商也會適時調整艙位因應市場變化，運價不至於過度走弱。

不過，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，2024 年供給成長為 9.3%，需求成長僅 2.2%。

陽明依此看待，依 2024 年船舶供給狀況，市場運價仍有一定程度壓力。