海運利空不跌能放到過年嗎？歐線運價期貨又漲16%，紅海危機越演越烈？

相較 12/25 海運股對航商馬士基說要返航紅海相比，今天一樣有航運三哥達飛評估要復航紅海的消息傳出，但兩次的利空，第一次是海運股整體大跌收場，而今天海運不止遇利空不跌，甚至還整體收漲，這代表市場也在學習，同一招騙的了一次，騙不了第二次，12/25 的恐慌賣壓，最終只能被迫再買更高價的海運股。

為什麼不能看新聞追高殺低，因為在操作股票過程中，一定會發現利多和利空消息滿天飛，一下利空跌停，隔天又漲停，這種事並不罕見。在大家吵著說紅海危機什麼時候不見之時，歐洲線運價期貨又大漲超過 16%，消息變來變去，但價格指數很誠實，期貨是現貨的先行指標，預期 SCFI 更新後也將續漲。

只要運價有撐，海運股也一樣有撐，禮拜一大跌後，市場回到理性面，反而驗證長線多頭的題材，遇利空大跌反而催逼出更好買點，禮拜一敢撿海運的人，甚至到昨天撿的人，到今天都是賺錢。海運股放到過年沒問題，本身技術面位階就是低檔以外，更重要的是歐線運價竟然還在漲。

大家預期紅海危機會隨著以色列跟哈瑪斯的衝突結束而結束，先不論以色列目前只打完北部，接著還要往下攻佔迦薩走廊中部和南部，以色列官方保守的說戰事可能延長數個月之久，各大航商評估紅海區域的復航也是說法非常保守，再來以色列就算真的剿滅哈瑪斯，難保不會激起周邊回教國家更大的仇恨，而引來更多的報復行動。

若按照這個思路，中東地區乃至紅海危機，短期內不只難以收拾，甚至情況可能再惡化。或許近兩週紅海危機所刺激的運價並非高峰，因為若中東地區衝突再升級，可能還會進一步拉高運價，不管是繞航的油價和時間成本，或是風險的保險成本轉嫁等。現階段操作海運股，趁回檔撿海運股，有低位階股價做保護，有更大刺激運價題材隨時爆發的機會，看法和作法維持不變。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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