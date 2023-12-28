航班表顯示馬士基旗下幾乎所有船舶都將途經蘇伊士運河

根據丹麥馬士基航運公司的時間表，從現在開始，幾乎所有在亞洲和歐洲之間航行的貨櫃船都將通過蘇伊士運河航行，只有少數船隻改道繞行非洲。

本月稍早，葉門胡塞武裝組織開始攻擊紅海船隻，擾亂全球貿易，包括貨櫃巨頭馬士基和赫伯羅特在內的主要航運公司停止紅海航線和通過蘇伊士運河。

這些船商將船隻改道經好望角繞過非洲，以避免遭受襲擊，並向客戶收取額外費用，因貨物從亞洲運輸到歐洲和北美東海岸的時間增加了數天或數周。

但馬士基周日 (24 日) 表示準備返回紅海，理由是有美國領導的軍事行動來保護船隻，並於周三 (27 日) 公布了航班表，顯示船隻將在未來幾周內將通過蘇伊士運河。

詳細資料顯示，雖然馬士基在過去 10 天左右的時間裡已將 26 艘自有船隻改道繞行好望角，但接下來只有 5 艘船隻採取相同的旅程。

相較之下，馬士基公司的航班表顯示，未來幾周將有 50 多艘馬士基船隻途經蘇伊士運河。

但馬士基表示，聯盟夥伴地中海航運公司 (MSC) 會暫時繼續讓所有 MSC 船隻改道經好望角，無論出發日期、出發點以及航行方向如何。

赫伯羅特周三表示，它仍然認為當前情況太危險，無法通過蘇伊士運河，並補充說計劃在周五 (29 日) 再度檢討。

蘇伊士運河承載全球約三分之一的貨櫃船貨物，而在繞道非洲南端的船舶預計每次亞洲和北歐之間的往返將額外花費高達 100 萬美元的燃油。

航班表顯示，馬士基聯盟中計劃在未來幾周內航行的其他幾艘第三方船隻中，只有兩艘將改道繞行非洲，其餘的將途經蘇伊士運河。

馬士基表示，所有航班表仍可能根據未來幾天可能制訂的具體應急計劃而發生變化。