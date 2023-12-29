〈美股早盤〉今年最後一個交易日 主要指數開平

美股主要指數周五 (29 日) 開平，標普 500 指數在今年上漲至接近紀錄新高，因市場預期美國聯準會 (Fed) 將在明年初降息。

截稿前，道瓊工業指數漲 0.05%，那斯達克綜合指數漲 0.06%，標普 500 指數漲近 0.07%，費城半導體指數漲近 0.1%。

美股主要指數期貨在今年最後一個交易日保持穩定，標普 500 指數距離歷史高點僅一步之遙，全球股市有望實現 2019 年以來的最佳年度表現。

標普 500 指數昨日距離歷史高點僅差幾個點，將其 2023 年的漲幅擴大至近 25%。那斯達克 100 指數已寫下 1999 年以來的最佳表現，因市場預期美國聯準會 (Fed) 將在 2024 年大幅降息。

另一方面，在外匯市場流動性不足的情況下，美元的一項指標保持穩定。這將是自新冠疫情爆發以來最嚴重的年度損失。而美國公債延續昨日跌勢，10 年期公債殖利率上升 3 個基點，但仍比 10 月中旬的高點低逾 100 個基點。與此同時，全球債券仍有望實現有記錄以來最大的兩個月漲幅。

Cambiar Investors LLC 投資長 Brian Barish 表示：「人們認為，主要央行肯定已經採取足夠的措施來抑制 2022-23 年的通膨飆升，這推動了本輪反彈。不難想像，市場會擔心一些新事情，例如選舉、美國政府大規模的債券融資需求，以及 / 或任何通膨再次抬頭的想法。但就目前而言，消息不多，賣家也不多。」

截至台北時間周五（29 日）22 時許：

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤股價上漲 1.05%，至每股 28.81 美元

據京東周五公布消息，北京高級人民法院做出判決，認定阿里巴巴 (BABA-US) 濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償 10 億元。阿里巴巴對此回應道：「我們已獲悉此消息，我們尊重法院的判決結果。」

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.40%，至每股 152.76 美元

投行 Wedbush 最新觀點表示，2024 年看好美股消費者網路平台，首選包括亞馬遜、Booking(BKNG-US) 和優步 (UBER-US)。該行預估，零售媒體將引領數位廣告的成長，增幅為 22%，亞馬遜的廣告收入增速將超過整個行業。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.39%，至每股 252.18 美元

據媒體 Teslarati 報導，特斯拉執行長馬斯克將於 2024 年 1 月訪問印度，屆時馬斯克可能會在當地舉行的峰會上公布特斯拉印度公司的消息。據當地媒體稱，特斯拉正與當地政府就建造工廠的土地進行最後階段的談判。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Fundstrat Global Advisors 研究主管預估，2024 年底標普 500 指數目標位為 5,200 點，較當前水準有可能上漲 9%。該名主管對 2024 年最看好的是小盤股，認為小盤股明年可能會趕上大盤，漲幅超過 50%。值得一提的是，他對 2023 年股市走勢的預測最為準確，當時幾乎所有人都看空。

資產管理公司 Richard Bernstein Advisors 投資長表示，美股可能即將迎來一個巨大的投資機會，而且這個機會可能不在投資者預期的市場領域。他認為，儘管「美股七雄」主導 2023 年標普 500 指數的上漲，但不那麼引人注目的股票現在有望在未來 10 年獲得高額回報。