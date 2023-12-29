A&F股價今年漲幅創上市來新高 比下熱門的輝達

隨著時尚潮流重回 1990 年代末和 2000 年代初，今年一支零售股明顯成為美股贏家。

截至周四 (28 日) 收盤，Abercrombie & Fitch Co. (ANF-US) 今年來股價上漲 281.4%，為 1996 年上市以來的最佳年度表現，也使該公司成為標普 500 指數中表現最好的股票，甚至擊敗漲幅接近 240% 的人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 。

A&F 的表現也輕鬆超越同業；標普零售特選產業指數今年上漲約 21%。

這種強勁的表現是 2022 年以來的一個急劇轉變。當時由於經濟前景的不確定和謹慎的消費者拖累整體股市，股價下跌 34%。然而，在今年之前，Abercrombie 清理了額外的庫存，並專注於其目標受眾，即年輕的千禧世代和 Z 世代購物者；這些人在新冠疫情後重返職場、學校和社交生活。

Argus Research 分析師魯格立 (Kristina Ruggeri) 表示，該公司為此擴大其產品範圍，包括職場服裝、特殊場合服裝和運動服裝。

她在報告中寫道：「該策略幫助該公司瞄準了其靶定目標受眾，並將其潛在市場擴展到牛仔褲和其他休閒服裝之外。」她還將該公司目標價調升至華爾街最高的 97 美元；並表示在定價上漲、運費降低和供應鏈恢復穩定的幫助下，預計 Abercrombie 將在整個假期期間銷售額和利潤率將繼續上升。

此外，穩健的業績也提振了 Abercrombie 今年的股價。在最新的財報中，該零售商第 3 季銷售額不僅強於預期，還再次提高全年淨銷售額財測。

市場認為 Abercrombie 明年能夠繼續實現強勁感到樂觀。分析師過去一個月將其第 4 季調整後每股獲利財測提高 30% 以上。花旗集團分析師李卓茲 (Paul Lejuez) 對該股的評級為中性，目標價 82 美元。

他認為該公司獲利可能再次超出預期。他在 11 月財報發布後的報告中寫道：「Abercrombie 走勢可望持續，只是要在已經很高的預期下繼續上漲將更加困難。」