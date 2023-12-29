聯合健康出售巴西業務 計入70億美元費用

聯合健康集團 (UnitedHealth) 周五 (29 日) 表示，已同意將其在巴西的業務出售給健康保險公司 Qualicorp 的創始人兼前執行長 José Seripieri Filho。不過該公司沒有提供交易的財務細節。

聯合健康在周五提交給監管機構的一份文件中表示，將在達成協議將其巴西業務出售給私人投資人後，該公司將計入約 70 億美元的費用，該筆費用是外匯兌換造成的累積損失。

但聯合健康表示，這筆費用不會影響公司 2024 年的調整後獲利，證實其最初在 11 月提供的每股 27.50 美元至 28.00 美元的調整後獲利預測。聯合健康將於 1 月 12 日公布 2023 年第四季業績。

聯合健康在一份電子郵件聲明中表示：「我們相信，這項協議將確保持續的成功，與一個擁有當地知識和經驗的買家合作，繼續保持業務的積極態勢。」

外媒上周曾報導，聯合健康旗下的巴西健康保險運營商 Amil 被賣給 2019 年離開 Qualicorp 的 Seripieri。其中一位消息人士還說，Seripieri 的報價約為 25 億雷亞爾 (約 5.1524 億美元)。

聯合健康周五表示，此次出售包括 Amil 保險、Amil 綜合護理、Amil 牙科和巴西的美洲醫院。據了解，Amil 在巴西擁有 540 萬健康和牙科保險受益人，其出售計畫已醞釀多年。

聯合健康執行長 Andrew Witty 在 2021 年掌舵後不久，就宣布決定出售曾在 2012 年以 50 億美元收購的 Amil。

由於反壟斷問題和個人健康計畫的虧損不斷增加，聯合健康此前一直難以出售其巴西子公司。先前有消息傳出，該公司去年暫停出售 Amil 的計畫。

截稿前，聯合健康 (UNH-US) 周五盤前股價上漲 0.76%，每股暫報 528.88 美元。