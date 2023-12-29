比特幣漲勢受挫 可能出現獲利回吐

比特幣和其他加密貨幣周五 (29 日) 走跌，對該產業近期的大幅上漲造成輕微影響。有市場分析認為，比特幣現貨 ETF 明年有望獲美國監管機構批准，這波樂觀情緒推動的漲勢可能會出現獲利回吐。

根據 CoinGecko，比特幣在過去 24 小時內下跌 0.3%，至 42,933.32 美元。自 12 月初以來，這種規模最大的加密貨幣的交易價格基本上在 4.1 萬至 4.4 萬美元之間，但今年迄今已漲逾一倍。

儘管在 2023 年尾聲漲勢遭挫，但比特幣仍將以 2022 年 4 月以來的最高水準結收官，因為投資人對比特幣 ETF 有望獲得批准備感期待。

IG 的市場分析師 Diego Morin 表示：「在經歷 2022 年的崩潰之後，2023 年的平衡對加密貨幣市場來說是正面的……(加密貨幣) 市值今年成長 95% 以上。」

有分析認為，比特幣價格出現回落，是因交易員正在評估，如果美國證券交易委員會 (SEC) 批准首批比特幣現貨 ETF，加密市場可能會有何反應。

比特幣今年上漲 156%，部分原因是投資者押注 ETF 將促進對比特幣新的需求。但一個關鍵的問題是，這些產品的實際批準是否會刺激一些獲利回吐。

換句話說，對貝萊德和富達投資等公司計劃推出的現貨比特幣 ETF 的潛在市場興趣仍存不確定性。

其他加密貨幣方面周五價格也走低，第二大加密貨幣以太幣下跌 1.2%，至 2,372.45 美援；狗狗幣和柴犬幣分別下跌 0.9% 與 1.2%。