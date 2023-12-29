需求擔憂終結近期漲勢 國際油價年底可能下跌10%

由於地緣政治擔憂、減產和聯準會 (Fed) 控制通膨的措施引發國際油價的劇烈波動，在連續兩年上漲後，預估 2023 年底將下跌約 10%。

隨更多航運公司準備通過紅海航線，油價在周四下跌 3% 後於周五 (29 日) 有所攀升。在葉門「青年運動」(Houthi) 武裝組織開始襲擊船隻後，主要航運公司已經停止行駛紅海航線。

截稿前，明年 3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.54%，至每桶 77.57 美元；明年 2 月到期的西德州原油期貨上漲 0.45%，至每桶 72.09 美元。

然而，這兩個基準價格有望跌至 2020 年以來的最低年底水準，當時新冠疫情衝擊需求導致價格暴跌。

事實證明，石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 的減產措施不足以支撐油價，基準油價較今年高點下跌了近 20%。OPEC + 目前每天減產約 600 萬桶，約占全球供應量的 6%。

另外由於減產和成員國安哥拉的退出，OPEC 的全球市場占比降至自 2019 新冠病毒病大流行以來的最低水準，2024 年上半年對其原油的需求正在減弱。

34 位經濟學家和分析師訪調預測，2024 年布蘭特原油平均價格為每桶 82.56 美元，低於 11 月 84.43 美元的共識，因為他們預估全球經濟成長疲軟將限制需求，而地緣政治緊張局勢可能提供支撐。

油價疲弱的年終表現與全球股市形成鮮明對比，全球股市有望在 2023 年底走高。

追蹤 47 個國家股市的摩根士丹利資本國際 (MSCI) 股指上漲約 20%，因投資人加大了對 Fed 明年快速降息的押注。在外匯市場上，美元處於守勢，在經歷兩年的強勁上漲後，今年將下跌 2%。