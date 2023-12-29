盤點OKX年度十大最受使用者歡迎交易策略&理財產品

2023 年，OKX 產品業態全面開花，除眾所周知的 OKX Web3 生態產品外，OKX CEX 業務完善且非常體系化，本文將重點盤點 OKX CEX 年度十大最受使用者歡迎交易策略 & 理財產品，希望在新週期中對使用者的投資選擇有所幫助。（下列產品以使用人數進行排名）

一、簡單賺幣

• 受使用者喜愛原因：隨時申購，秒贖回，靈活且零風險，幫助使用者隨時隨提高閒置資金利用率

• 累計使用人數：50 萬 +

• 產品邏輯

簡單賺幣是幫助使用者提高閒置資產利用率的低門檻賺幣產品，類似餘幣寶，透過在借貸市場出借給槓桿交易使用者獲取收益，支援 24 小時隨時申購和贖回。

二、現貨網格策略

• 受使用者喜愛原因：幫助使用者在震盪行情裡自動低買高賣，反覆套利，最大程度上保證收益

• 累計使用人數：32 萬 +

• 產品邏輯

現貨網格是在一定的價格範圍內自動化低買高賣的套利產品。比如 ETH1800–2200 區間，價格低了機器人自動買入，價格高了就自動賣出，進行不斷迴圈套利。現貨網格策略優勢有三：一是自動化交易，一旦設定好策略，系統會自動執行，使用者無須時刻關注市場；二是適應市場波動，無論行情上漲下跌，都可能獲利。三是風險可控，使用者可以自定義價格區間，以及自定義止盈止損

三、雙幣贏

• 受使用者喜愛原因：波動平穩的行情下，幫助使用者賺取相對固定的收益率

• 累計使用人數：9.9 萬，使用者申購金額累計超 56 億美金

• 產品邏輯

雙幣贏是一款固定收益產品，本質上是定製化的簡單期權，使用者在申購後就可以享受固定的收益率。但具體的回款幣種，需根據到期時使用者想要買入和賣出的貨幣價格是否達到目標價格而定。若高賣使用者想要賣出的貨幣價格於到期日達到目標價，則可成功賣幣，獲得穩定幣及額外收益; 若低買使用者想要買入的貨幣價格於到期日達到目標價，則可成功買入，獲得目標幣及額外收益，非常適合波動平穩的行情。

四、合約馬丁格爾策略

• 受使用者喜愛原因：震盪行情下的高收益工具，解決抄不到底以及錯過回撥獲利機會的難題

• 累計使用人數：6 萬 +

• 產品邏輯

合約馬丁格爾是一種支援雙向交易—即透過做多和做空均可實現抄底或捕捉回撥獲利的策略型產品。此外，合約馬丁格爾策略可自定槓桿，迴圈盈利，為交易者提供更多的交易機會和靈活性。

五、現貨馬丁格爾策略

• 受使用者喜愛原因：幫助使用者在下行行情中捕捉小幅反彈的盈利，平均成本的同時將浮盈變現。

• 累計使用人數：3 萬 +

• 產品邏輯

現貨馬丁格爾策略常用於傳統金融中的外匯市場，OKX 的現貨馬丁格爾策略結合傳統版本基本思路與加密市場特性做出一系列最佳化，以平衡投資者抄底的平均成本。比如當前行情下，投資者可以選擇在市場每跌 1-5% 時，就買一筆現貨 DCA，透過使用剩餘資金分批加倉來降低總持倉成本，待價格反彈的時候即可止盈離場，與簡單持有數字貨幣相比，現貨馬丁格爾策略更靈活，捕捉小幅反彈的盈利，並持續進行 “浮盈變現”。

六、屯幣寶

• 受使用者喜愛原因：大行情中一鍵屯幣 + 賺幣，支援多幣組合，動態調倉，實現組合套利

• 累計使用人數：1.8 萬

• 產品邏輯

屯幣寶本質上是一種自動化策略，可以在投資者選定的幣種組合中做智慧動態調倉，利用不同幣種之間的匯率波動來賺幣和屯幣，鎖定利潤並增加潛力幣種的持倉，獲取超額回報。每當大行情出現，一般投資者都很難準確押注到漲幅最好的幣種。即使有幸買中，也可能會在衝高回落中錯失一部分利潤。OKX 的屯幣寶可以在一定程度上解決這個問題。

七、時間加權策略

• 受使用者喜愛原因：幫助大資金使用者自動分拆訂單，避免交易對市場造成過大沖擊

• 累計使用人數: 1 萬 +

• 產品邏輯

時間加權是一種大額訂單拆分後分時吃單的策略。在使用者進行大額交易時，為避免對市場造成過大沖擊，需要將大單委託自動拆為多筆委託。該策略會按照使用者設定的間隔時間來觸發拆分委託，委託時根據當前的最新買一 / 賣一價和使用者設定的價格距離來計算委託價格，然後委託小單來吃單交易。

時間加權的特點是：大單拆分、定時下單、減少滑點。這種策略的好處是，會把大額交易，拆分成很多筆交易，分時進場吃單，避免單筆委託刺激市場。當價格符合設定條件時，可以透過吃單快速成交，而且這些訂單，是以 IOC 的模式進場吃單，IOC（Immediate Or Cancel）就是立即成交併取消剩餘，委託訂單未被立即成交的部分將被立即取消，比如某次委託數量為 2 個，只成交了 1.6 個，則剩餘的 0.4 個會被立即取消，儘可能的減少滑點。

八、以太坊鏈上賺幣

• 受使用者喜愛原因：一鍵劃轉、無須支付手續費，超低質押門檻

• 累計質押以太坊數量：50 萬 +

• 產品邏輯

主要為持幣者提供賺取鏈上收益的機會，投資者可以在 OKX 隨時參與 PoS 質押，且無需支付網路費用。當投資者質押以太坊時，獎勵將以 BETH 的形式發放。

九、抄底寶、逃頂寶

• 受使用者喜愛原因：儘可能幫助投資者低位抄底、高位出貨，零手續費

• 累計使用人數：1 萬 +

• 產品邏輯

逃頂寶是一種溢價出貨的策略交易方式，如果你想高於現在的市場價格賣出一定數量的代幣，但同時又擔心掛單價格較高無法成交。此時，使用逃頂寶策略鎖定高價賣出，到期後可以保證你以掛單價格賣出鎖定數量一定比例或全部的數字資產。

抄底寶也是一種折扣抄底的策略交易方式，如果你想低於現在的市場價格買入一定數量的代幣，但同時又擔心掛單價格較低無法成交。此時，使用抄底寶策略鎖定低價買入，到期後可以保證你以掛單價格買入鎖定數量一定比例或全部的數字資產。

十、海鷗

• 受使用者喜愛原因：趨勢型市場中的理財產品，幫助使用者在對的趨勢中博取客觀收益

• 產品邏輯

海鷗是 OKX 12 月上線的最新結構化理財產品，目前使用海鷗賺取收益的使用者超 1500 人。是 OKX 結構化理財矩陣中的一員，本質仍然是簡單期權，主要分為看漲海鷗和看跌海鷗兩個方向，看漲海鷗支援使用者投入 USDT，看跌海鷗支援使用者投入 BTC 和 ETH。僅上線不到一個月，使用者申購金額已達 356 million。