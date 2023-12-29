中國央行開Q4例會 稱貨幣政策要「精準有效」

中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會在周三（27 日）召開第 4 季例會，指出「經濟回升向好、動力增強，高品質發展扎實推進，但（中國）仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要穩中求進、以進促穩，加大宏觀政策調控力度，不斷鞏固穩中向好的基礎。」

《第一財經》指出，相較於第 3 季例會，央行第 4 季的形勢判斷更樂觀。

以下是央行在貨幣政策、房地產、人民幣匯率方面的表述。

貨幣政策：更加注重做好逆周期和跨周期調節

與第 3 季例會相比，第 4 季例會的內容出現了一些變化。例如，從「精準有力實施穩健的貨幣政策」調整為「精準有效實施穩健的貨幣政策」；從「搞好逆周期和跨周期調節」調整為「更加注重做好逆周期和跨周期調節」；從「保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」到「引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配」。

這些表述均延續了此前中央經濟工作會議在貨幣政策方面的基調。當時，關於貨幣政策的幾個提法引起關注。比如新提「靈活適度」；將原有目標「名義經濟增速」拆成「經濟增長」和「價格水準」預期目標。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前中國經濟處於向趨勢水準恢復階段，需求端復甦整體落後於生產供給，加上明年海外需求前景存在一定不確定性，中國的宏觀政策有望適度發力，強調逆周期和跨周期調節。

房地產：一視同仁 滿足不同所有制建商合理融資需求

央行在第 4 季表示要「更好支持剛性和改善性住宅需求」、「一視同仁滿足不同所有制房建商合理融資需求」、「促進房地產市場平穩健康發展」。央行不再提「調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效」等內容。

央行公布的數據顯示，9 月 25 日到 10 月 1 日新政策實施首周，98.5% 符合條件的首套存量房貸利率完成下調。截至 9 月底，超過人民幣 22 兆元存量房貸利率完成下調，調整後的加權平均利率為 4.27%，平均降幅達到 73BP，每年減少借款人利息支出 1600 億～1700 億元，惠及約 5000 萬戶、1.5 億人。

東方金誠分析師唐曉琳認為，2023 年 10 月以來，為降低建商信用風險，扭轉市場悲觀預期，監管層再度從供給端政策發力，在 2022 年 11 月「三支箭」基礎上，進一步延續和深化，一是著重加強對建商信貸的支持力道，強調金融機構要「一視同仁」，並提出「三個不低於」；二是繼續用好「三支箭」，並提出建立建商「白名單」。

信貸是建商外部融資中比率最高的部分，信貸融資渠道恢復有助於改善建商整體融資狀況，降低建商信用風險。

唐曉琳認為，房地產行業的主要癥結仍是需求不振，2022 年「三支箭」政策未達到理想效果，很大程度就是受房市影響。因此，短期內政府官員仍需從需求端政策發力，配合供給端政策，共同扭轉市場悲觀預期，推動房地產市場「軟著陸」，這樣供給端政策才能發揮更大效果，進而降低建商信用風險。

人民幣匯率：防止形成單邊一致性預期 並自我強化

央行在第 4 季例會上新提「防止形成單邊一致性預期，並自我強化」。央行在 11 月 27 日發布的《2023 年第 3 季中國貨幣政策執行報告》中也提到這種說法。

接近央行人士此前表示，市場預料美國聯準會（Fed）本輪升息已見頂，10 年期美債殖利率也由此前一度升破 5% 回落至 4.5% 下方。外部壓力緩解和中國經濟回升，帶動人民幣匯率明顯回彈，11 月以來對美元匯率升值逾 2%。未來人民幣匯率保持基本穩定仍有堅實基礎。