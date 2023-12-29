輝達正式向中國客戶推出降規板顯卡 起售價5.7萬

在 2023 年結束前，輝達（Nvidia）(NVDA-US) 首次針對美國新出口限制措施推出面向中國市場的新品，為中國遊戲玩家推出顯卡 RTX 4090 D。

輝達在周四（28 日）晚間宣布，RTX 4090 D 顯卡起售價為人民幣 1.2999 萬元（新台幣 5.7 萬元），與 RTX 4090 相同。型號中的「D」代表 Dragon，恰好呼應農曆 2024 年是龍年。

據《彭博》報導，輝達發言人在一封電子郵件中表示：「RTX 4090 D 的設計符合美國政府的出口管制規定，且只在中國銷售。」目前電商平台仍未上架 RTX 4090 D 顯卡。

輝達表示，RTX 4090 D 在性能、效率及 AI 驅動的圖形效果方面實現了質的飛躍。用戶可體驗到高性能遊戲，虛擬世界中由光線追蹤技術帶來的纖毫畢現，嘆為觀止的工作效率，以及革新的創作方式。

參數方面，RTX 4090 D 擁有 14592 CUDA 核心，搭載和 RTX 4090 一樣的 24GB GDDR6X 顯存，位寬 384 位，速率 21 Gbps，顯卡總功耗 425W，不及 RTX 4090 的 450W。

為符合美國政府對綜合運算性能（TPP）4800 的限制，RTX 4090 D 搭載了 AD102-250 GPU，CUDA 核心數量從 RTX 4090 的 16384 個減至 14592 個，Tensor 核心數量從 512 個減至 456 個，RT 核心數量從 128 個減至 114 個。

不過，RTX 4090 D 的基礎頻率達到了 2280 MHz，比 RTX 4090 的 2235 MHz 高，加速頻率則與 RTX 4090 相同，均為 2.52GHz。

RTX 4090 D 在中國市場將取代被列入限制名單的輝達旗艦產品 RTX 4090。據媒體估算，RTX 4090 D 的性能會比 RTX 4090 低 5% 左右。

美國商務部在 10 月 16 日發布新的晶片出口限制，30 天後生效，影響輝達在中國市場銷售兩款人工智慧（AI）晶片 A800 和 H800。輝達在七天後說，美國政府要求輝達提前實行新出口限制，限制措施自 10 月 23 日起生效。

中國商務部新聞發言人束玨婷對此表示，遏制打壓阻擋不了中國向前發展的腳步。中方始終致力於促進全球經貿交流，支持中美企業間展開正當商業合作，實現互利共贏。

束玨婷強調，美方一再把經貿科技問題泛政治化、泛安全化，濫用出口管制措施，限制企業對華貿易投資，這是強迫企業放棄中國市場，放棄合作共贏。此舉只會破壞國際經貿秩序，破壞供應鏈穩定，不符合各方利益。