中國央行Q1例會：建議加大貨幣政策調控強度 擇機降準降息

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-24 08:30

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中國人民銀行（央行）上周五（21 日）表示，在 3 月 18 日召開貨幣政策委員會第一季度例會，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。

據《證券之星》報導，央行分析了國內外經濟金融形勢，提出當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟成長動能不強，主要經濟體經濟表現分化，通膨走勢和貨幣政策調整不確定性升高。

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相較於去年第四季，央行繼續提出「實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節」，但央行對物價的態度從上季的保持物價「總體穩定」改為「處於合理水準」。

央行建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。