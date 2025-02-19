〈陸股盤後〉央行喊要實施適度寬鬆貨幣政策 三大指數同步走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-19 16:30
中國股市三大指數周三（19 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，中國政府將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並且要強化宏觀經濟政策逆周期調節。
滬指周三收盤漲 0.81% 報 3,351.54 點，深證成指漲 1.46% 報 10,772.65 點，創業板指大漲 2.03% 報 2,226.98 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7494 兆元。
半導體類股大幅走高，汽車、工程機械、家電、化工、有色、券商等族群上揚，晶片、算力、消費電子等概念股活躍。
中國央行周二表示，潘功勝周日應邀出席由國際貨幣基金（IMF）與沙烏地阿拉伯聯合主辦的新興市場經濟體研討會，並發表主旨演說。
潘功勝指出，去年中國經濟持續回升，實現了全年 5% 經濟成長目標。特別是去年 9 月下旬以來，中國政府推出了一攬子增量政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。
潘功勝說，下一步，中國政府將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策逆周期調節，持續帶動中國經濟成長模式轉型，鞏固和增強經濟回升勢頭。
潘功勝表示，當前世界格局正在經歷深刻變革，面臨諸多不確定性，新興市場經濟體也遭遇諸多挑戰，比如地緣政治和經濟碎片化風險、貿易保護主義上升、全球經濟中期成長動能不足、金融市場波動、跨境資本流動壓力等。
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