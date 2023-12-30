投顧：2024年科技股IPO市場前景光明璀璨

科技股首次公開發行 (IPO) 市場中斷了一年，華爾街前幾個月對該市場重新開放抱持高度期待，有 3 家公司 9 月進行 IPO，然而市場對這 3 家的熱情卻迅速冷卻並趨於平淡，但投顧公司認為，2024 年 IPO 市場前景光明。

線上雜貨配送平台 Instacart (CART-US)、行銷自動化業者 Klaviyo(KVYO-US)，以及晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) (ARM-US) 於 9 月進行 IPO，但未見市場高度熱情，幾日前 Klaviyo 股價較其 IPO 價格 (30 美元) 下跌 7%；Instacart 較 IPO 價下跌 21%，唯獨安謀上市後一度破發 (51 美元)，但目前交易價已超過 73 美元，漲逾 44%，因華爾街認為安謀的晶片設計將用於人工智慧 (AI)app。

9 月過後沒有出現科技 IPO 潮流，也沒有值得注意的科技公司提交或完成後續發行，但 Class V Group 創辦人 Lise Buyer 認為，2024 年 IPO 市場好轉的條件逐漸成形，甚至可能好得多。

她說：「2024 年 IPO 市場的前景是樂觀而光明的。」Class V Group 是協助企業進行 IPO 規劃的顧問公司。

Buyer 認為，找創投支撐的企業需要的只是現金，有鑑於併購 (M&A) 市場疲軟以及企業不願以較低的估值接受新的風險投資，IPO 已成為「越來越有吸引力的選擇」。

她也指出創投公司也需要退場，如果企業打算籌集新資金，他們需要在公開市場上取得一些成功。

另一個因素是，聯準會 (Fed) 降息預期將削弱固定收益投資的吸引力，使其相對於成長型股票降低，扭轉過去兩年的格局，並讓市場對科技股成長故事更感興趣。

Buyer 還觀察到，許多私人公司常向員工承諾其股票將有日常流動市場，而這些承諾已日漸成熟，是時候兌現了。

尤其重要的是，許多企業技術供應商的業務已趨於穩定，並出現「溫和的成長跡象」。她認為，「雖然成長速度明顯放緩，但新成長加上去年控制費用並使其合理化的舉措，讓許多企業可望實現獲利，這一點也有利 IPO 表現。