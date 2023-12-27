對話 OKX DEX：如何尋找跨鏈交易最優解？

投稿来源：blockbeats

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務實加時運，是走向成功的兩大法門。

跨鏈敘事剛流行的時候，行業普遍認為這個賽道最合適交易所來做，因為交易所在資產端經驗豐富且能夠緊抓使用者需求。但可惜的是那時並沒有交易所真正下場做，因為從盈利角度出發，這種重投低收的業務並不划算。但隨著以太坊、比特幣等主流公鏈基礎設施的完善，去中心化應用在多鏈生態中持續增長，投資者在跨鏈交易上的真實需求逐漸湧現，開發者們投入建設的時機到了。

有行業人士點評：時運都是踩點來的，一個錢包，萬鏈歸一，這波 OKX 贏。

時機是一方面，另一方面還有務實。

據官方披露，OKX Web3 生態基礎設施—OKX DEX 今年以來使用者和交易資料增長迅速，每日交易使用者突破 1 萬，日交易筆數超過 2 萬，日交易額接近 2000 萬美元。本文將以跨鏈交易賽道發展現狀為切入點，深度探究 OKX DEX 是如何實現這樣成績的？以及他們的產品搭建之路又是怎樣的？試圖還原 OKX 產研團隊務實的一面。

關於 OKX DEX ：OKX DEX 是 OKX Web3 生態的重要基礎設施，由聚合器 SWAP + 跨鏈橋 Bridge 共同組成，同類產品的重點更多聚焦在聚合器交易和資產跨鏈上，目前 OKX DEX 在市場上是唯一一家兼顧兩者的產品。

一、談賽道現狀：提高交易效率是發展共識

1、據你們瞭解，目前跨鏈聚合器賽道現狀是怎樣的？

OKX DEX ：早期的 DEX 主要聚焦在鏈上資產交易問題，百花齊放的去中心化協議催生出了交易聚合器。隨著公鏈數量越來越多，資產種類也越來越多，加劇了鏈上資產流動性的碎片化，所以為了整合鏈上各類長尾資產流動性，提高交易效率變得非常重要，跨鏈聚合器的存在就是為了解決這一問題。

目前，跨鏈聚合器主要由跨鏈橋與 SWAP 組成，由於這類產品的開發過程較為複雜且成本較高，做這個產品的團隊並不多。其中，Bungee、Li.fi 主要以跨鏈橋開發為主，他們接入的橋數量比較多，使用者數量也比較多，1inch 和 matcha 主要以開發交易聚合器 SWAP 為主，詢價演算法比較穩定，各有所長。那 OKX DEX 則是市場上唯一一家兼顧兩者的產品。

作為 OKX DEX ，我們擁有一套自研的詢價演算法體系，能夠聚合多家流動性協議為使用者提供最優路徑和報價。在跨鏈橋方面，我們的上鍊速度很快，接入橋和鏈的數量也比較多，幾乎支援所有幣種跨鏈以及自定義跨鏈橋。同時我們會第一時間跟進市場熱點鏈，為使用者玩轉各種生態提供便捷。當然，我們還搭建了後臺服務團隊，可以直接接收使用者反饋，最大程度提升瞭解決使用者反饋的效率。總結來講，目前跨鏈聚合器這個賽道都在為提高使用者的交易效率而努力，所有的研發工作幾乎都是以此為出發點，我們 OKX DEX 更是如此。

2、現階段各類產品之間的差異並不明顯，作為相對後起者，你們認為跨鏈 DEX 存在護城河嗎？

OKX DEX ：作為去中心化產品，DEX 本身並沒有護城河，但在跨鏈聚合器領域是存在護城河的。

首先，演算法能力是聚合器 DEX 的核心內功。當前市場上所有產品均未開源自己的聚合詢價演算法，僅開源合約。我們的任務是在眾多 DEX 中幫助使用者找到最佳路徑和報價，這本質上是一個數學課題，涉及例如線性規劃和揹包策略等。同時，我們還需要考慮不同協議之間的演算法差異、演算法翻譯和演算法效率等問題。從報價的角度，演算法需考慮不同池子之間的價格和 gas fee 等問題，從而為使用者綜合尋找最優路徑。總而言之，就是在一系列變數中找出最優解，而這對於一些 Web3 的初創團隊來說是一個巨大的挑戰，因此大家可以看到聚合器的領域產品數量相對較少。

其次是演算法實現問題，這涉及到非常重要的基礎設施——鏈上資料的解析能力。為了從眾多 DEX 中尋找最優路徑，我們必須先獲取鏈上的準確資料，並快速處理這些資料。鏈上資料是海量的，我們不僅要處理準確性問題，還要處理速度問題。OKX 背後有上百人的團隊處理這方面的問題，因此我們的基礎設施非常強大。拿到這些資料後，我們才能對這些資料進行處理和加工，從而實現功能開發，使我們的演算法有意義。對於使用者來說，他們會發現我們的詢價效率非常快且非常準確，正是因為有強大的鏈上資料解析能力作為保障，才能給到使用者效率最高、最準確且最優的報價。

最後從跨鏈橋 Bridge 角度來看，我們認為最大的護城河是如何將眾多具有差異的 Bridge 整合到一起，這些差異包括演算法邏輯差異和技術實現上的差異。市場上的橋覆蓋資金池模式、影子資產模式等多個型別，而且每一型別細分下去還有幾種不同的型別。例如，資金池子模式有 1:1 跨鏈，也有 AMM 跨鏈，且每一個橋的費率和計算規則又有一些細微的差異。因此，一些跨鏈橋聚合器只能對接 API，詢價效率很慢。但是 OKX DEX 的演算法團隊有幾十人，我們調研並對接了市面上主流的跨鏈橋，基於他們的特點構建了數十套模版，只要出現同類型的橋，我們就能自動發現並自動接入。目前接入的跨鏈橋數量超過 20+，包括三方橋和官方橋。

總的來說，演算法能力和跨鏈橋接入能力是構建超級跨鏈聚合器需要的重要基礎設施，更是構建護城河的地基，如果再有，那就是在這些基礎設施之上的微創新，比如意圖交易功能等。

3、意圖交易的概念非常火，但是真正能講清楚其價值的不多，作為開發者，在你們的視角里這個功能到底能為使用者帶來哪些便利？

OKX DEX ：意圖交易是以使用者交易需求和意圖為理念進行設計的產品，在這種設計結構下的 DEX ，使用者只需要表述自己的意圖，然後獲取結果即可，中間的過程交給協議完成。這個概念聽起來很複雜，其實邏輯本質就是透過獨特的拍賣機制把鏈上的做市商、科學家、MEV 套利者吸引過來，並讓他們參與報價競爭中，使得報價更優，平衡 maker、taker、LP 三者的利益，並提升使用者體驗。

意圖交易的 DEX 在產品體驗上更趨近於傳統網際網路產品，使用者不需要了解鏈上覆雜的交易演算法邏輯，產品只為使用者最終的交易意圖服務。在這種模式設計下，能夠減少操作門檻，降低交易成本，提高資產安全，強化互動能力，有利於提高 Web3 的大規模採用，為使用者提供更絲滑便捷的交易體驗，甚至是個性化的交易場景。

目前市面上已經有不少團隊在做這樣的事情，包括老牌 DEX Uniswap 推出了 UniswapX，頭部聚合器產品 1inch 推出了 fusion mode，今年大熱的 cowswap 均是採用意圖交易的邏輯，我們 OKX DEX 團隊接下來將與 UniswapX 一起來合作開發意圖交易功能。

二、談產品建設：強解析力與自動化系統是制勝關鍵

4、作為 OKX Web3 生態佈局中的重要一環， OKX DEX 可以說是 “萬鏈歸一” 下的重要成果。你們認為如何才能打造出真正適配使用者需求的超級跨鏈聚合器？

OKX DEX：我們的基本原則是結合市場熱點為使用者提供又快又安全的產品服務，比如將能接的橋都接進來，以比特幣生態為例，我們此前已經接入了 SWFT 跨鏈橋，目前正在接入 ThorSwap 跨鏈橋。接下來還會關注其他熱門敘事的趨勢接入更多的橋，像 Solana 生態的跨鏈橋 Wormhole 等。

另一方面，我們會在演算法和解析等能力上持續投入，這些使用者看不見的地方是滿足使用者需求的後盾，為最優的交易價格和最安全的資產互動保駕護航。OKX all-in-one 的產品設計思路也會為使用者提供最方便快捷和統一的交易體驗。

5、不少投資人說，跨鏈聚合器是現有 DEX 類別裡搭建成本最高的，OKX 為什麼願意花重金和人力去投入其中？

OKX DEX：Swap 和 Bridge 一直是 Web3 領域非常重要的基礎設施，承載了使用者最基本的交易訴求。這不是短期賽道，無論銘文賽道火，還是 DeFi 賽道火，亦或是 NFT、gameFi、SocialFi 等火起來，都會產生大量的交易需求，換句話是說資產交易，“Fi” 的部分才賦予了各個 Web3 賽道能夠火起來的核心生命力。那麼使用者在交易的時候最常用的就是 Bridge 和 Swap。

從 Bridge 的角度看，使用者都需要將資產在各個鏈間進行轉移，以便於參與這些琳琅滿目的熱點專案。從 Swap 角度來，同一條鏈上可能同時出現多個交易的機會，使用者需要將資產進行兌換，以便於捕捉更多機會。但市場上其實沒有一個同時支援多鏈的 Bridge 和 Swap 產品，這增加了使用者的參與門檻和互動成本。

為了給使用者提供良好的產品使用體驗， 省去使用者在不同鏈間、不同協議間來回跳轉的麻煩，我們才決定投入精力來做這件事，希望可以透過實際行動為使用者提供最全、最好的跨鏈聚合交易服務，我們堅信服務使用者是第一位的，也是我們敢於投入的初衷。

6、OKX DEX 的建設之路是怎樣的？開發期間遇到了哪些挑戰？

OKX DEX：我們是 2022 年 1 月上線的跨鏈交易聚合器，到 2022 年 12 月份左右完成了第一階段詢價演算法的搭建，透過 X-routing 演算法來自動發現鏈上流動性比較好的池子並自動化接入，而且做到了自動化檢測演算法準確性，綜合 gas fee 情況可以給到使用者最優的報價結果。今年年初，團隊開始自研鏈上自動化檢測系統，從協議發現、演算法翻譯、交易監測、報價對比等多個維度開發了自動化檢測系統，為 OKX DEX 的使用者交易保駕護航。

而最初在建立 OKX DEX 時面臨的最大挑戰就是前面提到的自研報價演算法，因為市場上並沒有一個聚合器的演算法是開源的，這要求我們必須自研一套演算法。並且這套演算法還要比別人有優勢，所以當時在演算法選型上研究的非常多，市面上主流的演算法有二分法、線性規劃、揹包策略等不同的演算法，我們取各演算法之長，建立了一套完全自研的詢價演算法體系。

另一個挑戰來自於市面上百花齊放的協議演算法。協議演算法是將不同的 DEX 報價方法整合到自己的報價演算法之中，然後我們再結合不同的 DEX 演算法報價進行報價計算，以找出最優解。這個階段就涉及到拆分對比、路由對比，而實現最優報價的前提就是對各協議演算法的翻譯要準確，我們最初採用人工方式來翻譯協議演算法，但後來發現，人工翻譯最大的問題是可能出錯且效率不高，所以後來我們就開發了一整套完備的自動化系統，來自動發現鏈上協議、自動化翻譯、自動化接入、自動監控演算法準確等，這個系統指數級的提升了我們的效率。目前 OKX DEX 已整合超 400+ DEX 及 20 + 跨鏈橋，全鏈 DEX 年交易額達到 1,000M 美元。

7、OKX DEX 在 OKX Web3 生態中的戰略地位是怎樣的？可否透露下未來的發展規劃。

OKX DEX：DEX 一直是作為 OKX Web3 生態中的重要基礎設施來進行佈局的，我們的目標是爭取讓鏈間交易變得像 CEX 一樣簡單，竭盡全力降低使用者操作門檻。大家都知道 OKX 的價值觀是堅守長期主義理念，始終堅持以創新驅動自身發展，我們在比特幣生態建設取得成績就是最好的證明。同時我們也相信機會是留給有準備的人，團隊負責把基礎設施搭建好，時機到了自然會被引爆。

關於未來規劃，簡單講會有三個階段：

第一階段是依託現有的自動化系統與全鏈強解析能力，繼續提高交易效率，降低使用者的使用門檻。我們會持續接入更多的鏈和協議，並持續最佳化演算法邏輯和使用者體驗，為 Web3 使用者提供最好用的一站式交易服務。

第二階段是抓住意圖交易模式，從機制上引入鏈上的做市商、科學家、MEV 套利者並讓他們參與報價競爭中，讓擅長的人做擅長的事情，提高 maker、taker 的訂單效率，從產品上探索 DEX 未來的交易形態，為獨特的交易場景提供創新功能。

第三階段是將積累的技術經驗貢獻給行業，為同行提供系統搭建服務（Waas），攜手共建繁榮的鏈上生態。我們會將錢包、DEX 等基礎設施和上層介面包裝為易於使用和程式設計的 SDK 和 API 介面，提供一站式的 SDK 和 API 接入方案，有效降低區塊鏈底層技術門檻，讓開發者能更加高效地聚焦於應用層創新。

三、談格局演變：希望成為使用者心中的 TOP 1

8、目前 DEX 賽道很卷，同質化越來越嚴重，Uniswap 這樣的龍頭也在求變，你們認為未來 DEX 的格局將如何演變？

OKX DEX：目前 1inch 的市場佔有率比較高，但未來隨著鏈的基礎設施建設越來越完善，意圖交易越來越被重視，因為意圖交易功能實現報價越來越好，不需要 gas fee 且交易成功率高，即使交易失敗也無須付 gas，接下來 OKX 會同時做演算法報價 + 意圖交易報價，希望能夠同時給使用者提供最先進的交易模式和最絲滑的交易體驗。

從大的格局上來講，DEX 行業還會保持持續的創新，我們看到新奇的協議和獨特的演算法層出不窮，這也是行業高速增長的表現。回到賽道本身，未來競爭會越來越激烈，但這對使用者來講是好事，非常有利於好產品的誕生，對於 OKX DEX 團隊來講也是好事，小夥伴可以在競爭中學習成長、積累經驗，進而變的更強大。我們認為只要我們繼續秉持使用者第一的理念，做好底層技術積累，持續擁抱行業創新點，最後肯定會跑出最符合使用者需求的產品，OKX DEX 有信心成為使用者心中的 TOP1 產品。