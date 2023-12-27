台灣銘板鎖定Web 3.0加密貨幣市場「冷錢包」成長動能

台灣銘板 (6593-TW) 在原有的卡片製作占 80%，另包括汽車銘板業務占 20%，台灣銘板並且瞄準 Web 3.0 加密貨幣市場的「冷錢包」成長需求，推出多項加密貨幣冷錢包相關服務與產品，並與海外多家加密貨幣交易所締結合作關係，將開發國際市場。

而包括 BMW、Audi 及美國的福特汽車，都是台灣銘板的汽車銘板業務客戶。

台灣銘板 2023 年前三季營收 4.88 億元，毛利率 28.83%，稅後純益為 3029 萬元，年增 4.33 倍，每股純益為 1.43 元。台灣銘板看好，隨著加密貨幣在線上、線下的使用場景逐步擴展，將可望成為台灣銘板後續的成長動能。

台灣銘板董事長劉立恩指出，近期推進中的加密貨幣相關業務，包括在單顆晶片內搭載冷錢包與簽帳功能的認證申請，已經獲得國際組織許可；與加密貨幣交易所 BitoPro 合作；並進一步與超級點數公司合作，冷錢包內的資產可直接轉換為刷卡金，進一步拓展數位資產在日常生活中的應用場景。

劉立恩認為，網路典範從 1.0 時代，由大型企業中心化的營運、到網路使用者參與內容生出的 2.0 時代，目前已經來到 3.0 應用快速發展的時刻，加密貨幣應用也將百花齊放，目前台灣銘板正研發「減碳貨幣」發行的可能性，作為企業減碳的獎勵措施，未來也將有往國外市場拓展市場的潛力。