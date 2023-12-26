2024年將成為串流媒體搭售之年

今年對付費電視來說又是艱難的一年，因為越來越多人退訂有線電視。

但這對串流媒體服務來說也不太好，因為平台面臨訂閱者下降、廣告收入下滑和持續固虧損問題，而 Netflix (NFLX-US) 繼續維持其主導地位。

話雖如此，有線電視套餐時代正被一種新型搭售套餐所取代，這種套餐可以為串流媒體和有線電視提供商提供一種新的合作方式。媒體高層表示，2024 年可能最終成為媒體公司認真考慮搭售的一年。

麥格理分析師諾倫 (Tim Nollen) 表示：「Charter 和迪士尼的交易是當 代最具代表的交易。」

迪士尼和有線電視巨頭 Charter Communications (CHTR-US) 在國家橄欖球聯盟 (NFL) 賽季前夕就費用問題發生爭執，Charter 執行長溫佛瑞 (Chris Winfrey) 表示，這不是「典型的頻道糾紛」。包括 ESPN 在內的迪士尼旗下頻道已停止向 Charter 的 Spectrum 服務的數百萬客戶廣播近兩周。

爭執於 9 月 ESPN 的《周一足球夜》開播前幾個小時結束，Spectrum TV Select Plus 訂戶可以登入廣告版 Disney+ 以及 ESPN+。

諾倫補充說，由於廣泛的用戶基礎以及對付費電視和寬頻公司的積極收入影響，類似的爭議很可能在 2024 年出現。Liberty Media 董事長兼有線電視先驅馬龍 (John Malone) 也是華納兄弟探索頻道 (Warner Bros. Discovery)(WBD-US) 的董事會成員，他今年稍早時曾 預測串流媒體服務將更多地整合到有線電視搭售套餐中。

併購也將導致更多的搭售銷售。派拉蒙 (PARA-US) 執行長巴基許和華納兄弟探索公司執行長扎斯拉夫上周會面，討論兩家公司合併的可能性，不過談判還處於早期階段。

雖然對串流媒體搭售的需求很大，但各家業者歷來都對達成這樣的協議感到擔憂。在以折扣價提供服務時，必須計算每位用戶的平均收入 (ARPU) 和用戶成長。

打折的搭售可能會縮小 ARPU，但如果訂閱者因搭售而大幅增長，則可以抵消這種損失。同時擁有有線電視網絡的媒體公司可能會擔心串流媒體搭售會蠶食有線電視營收。

頂級串流媒體平台已在 2023 年採取一些重大舉措。迪士尼 (DIS-US) 同意收購康卡斯特 (CMCSA-US) 在 Hulu 剩餘的三分之一股份，人們對此期待已久。迪士尼也於 12 月初開始推出其 Disney+ 和 Hulu 合併平台，並將於 2024 年 3 月全面發布。迪士尼已經提供 Disney+、ESPN+ 和 Hulu 的搭售選擇。

根據報導，本月稍早派拉蒙全球和蘋果公司 (AAPL-US) 正在考慮將 Apple TV+ 和 Paramount+ 一起搭售。而提供手機和家庭網路套餐的 Verizon (VZ-US) 正準備向客戶提供廣告版 Max 和 Netflix 套餐，每月 10 美元，比單獨訂閱便宜 7 美元。

將串流媒體整合到付費電視套餐中可能會為該行業提供一些急需的好處。媒體投資公司 GroupM 表示，付費電視的廣告收入大幅下滑，今年預計將下降 18%。諾倫表示，廣告版串流平台通常包含在搭售套餐中，因此產生的廣告收入可以為有線電視公司帶來更高的 ARPU。

與付費電視提供商非常相似，串流媒體平台過去一年中不得不面對用戶流失的問題，即使速度較慢。例如，串流媒體領導者 Netflix 已轉向提高其訂閱價格，同時推出廣告版套餐以抵消訂戶損失。

扎斯拉夫上個月警告「這個世代的顛覆」，並指出該公司的串流媒體服務 Max 已「損失數十億美元」。然而根據華納兄弟探索公司最新的財報，該公司的串流媒體部門實現獲利。

安培分析公司表示，迪士尼授權協議為有線電視將其業務模式轉變為串流媒體時代並穩定訂戶軌跡提供了一個框架。

諾倫說，「Charter 可以保護並希望提高其用戶群的定價。」「由於迪士尼和華納兄弟探索頻道的服務組合內容廣泛，而且雙方已經開始將這些服務一起搭售，因此它們在這種趨勢中擁有最大的潛在優勢。」