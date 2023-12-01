WSJ：蘋果與派拉蒙擬合作推出低價串流媒體訂閱方案

華爾街日報 (WSJ) 周五 (12/1) 援引知情人士消息報導，蘋果與派拉蒙全球 (Paramount Global) 討論彼此的串流媒體合作，可能會以折扣價方式推出結合 Apple TV + 與 Paramount + 的訂閱服務。不過目前該討論仍屬早期階段，還不清楚可能的綑綁兩串流媒體方案為何。

據了解，兩家公司已討論過推出 Apple TV + 與 Paramount + 結合的訂閱服務，而且費用還低於分別訂閱各自的串流媒體服務。對於上述消息，派拉蒙拒絕置評，而蘋果則沒有回應。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤前股價小跌 0.21%，每股暫報 189.55 美元；派拉蒙 (PARA-US) 股價則聞聲勁揚 2.99%，每股暫報 14.80 美元。

市場認為，這兩家互為競爭對手的串流媒體巨擘之間的合作可能有助於吸引注重費用的客戶，這些客戶一直在努力應對從食品到電子產品等各種產品的更高支出。

根據 Antenna 的資料，Apple TV + 和派拉蒙 + 10 月份的用戶流失率都超過了 7%，高於串流媒體產業整體 5.7% 的平均水準。

隨著越來越多的串流媒體希望聯合起來，不同風格的捆綁方案正在出現。例如，雜貨配送應用程式 Instacart(CART-US) 本周早些時候表示，已與 NBC 環球旗下的 Peacock 合作，向其所有美國付費用戶免費提串流媒體服務。

另外，根據先前知情人士消息透露，Verizon (VZ-US) 還打算以每月約 10 美元的價格提供 Netflix (NFLX-US) 和華納兄弟探索公司 (WBD-US) 的 Max 串流媒體服務的廣告版，而不是之前的約 17 美元。

