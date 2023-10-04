開始收割？串流媒體漲不停 Discovery+也調漲無廣告訂閱方案 立即生效

串流媒體漲不停，Discovery + 是最新一波漲價的業者。

華納兄弟探索頻道 (WBD-US) 旗下的 Discovery + 周二 (3 日) 調漲了無廣告訂閱服務的價格，且立即生效。該服務自每月 6.99 美元上漲至每月 8.99 美元 (含稅)，現有訂閱戶自 11 月 2 日起就會看到適用新費率的帳單。

Discovery + 表示，內含廣告的訂閱服務目前價格沒有變動，仍為 4.99 美元。

華納兄弟表示：「這是自 2021 年 1 月推出以來，Discovery+ 首次調漲在這些市場的訂閱價格。」該公司強調，漲價才能讓公司有能力提供更好的內容品質。

華納兄弟 8 月表示，與第一季相比，第二季串流訂閱用戶減少 180 萬人。

串流媒體公司不斷在獲利與改善節目內容與爭取用戶這三方面中尋求平衡。Raymond James 分析師 Ric Prentiss 上個月研究報告指出，「漲價和削減內容成本這些舉措，都是針對先前趨勢的『修正』，因為許多串流媒體先前為求進入市場，開出過低的價碼，這不符合經濟。」

華納兄弟探索的財務長 Gunnar Wiedenfels 曾表示自家串流媒體服務的價格「根本被低估」。

串流媒體漲價潮

Disney + 高級訂閱定價自本月 12 日起調漲至 13.99 美元，但廣告版定價不變；Netflix (NFLX-US) 於去年 1 月已調漲價格，但《華爾街日報》周二報導，該公司計劃在好萊塢演員罷工結束幾個月再調漲無廣告版訂閱方案的價格。 Netflix 拒絕就此事置評。

此外，Disney + 也開始調漲海外市場的訂閱價格或新措施，例如加拿大訂閱者自 11 月 1 日起不能再在家庭之外共享帳戶。台灣方面，標準方案的同時觀看設備減半至 2 台，若要維持 4 台則須調高月費至高級方案，年費自台幣 2790 元漲至 3280 元。