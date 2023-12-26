投顧2024喊買阿里巴巴：股價理當翻倍！

中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 絕對是世界上最便宜的科技公司之一。

阿里巴巴 ADR 在 2023 年下跌 18% 後，以截至 3 月的全財年預估獲利計算，本益比僅 8，如今股價在 75 美元左右，約回落到 2014 年 IPO 價，但其營收是當初的 10 倍、獲利為 5 倍，其市值連美國最相仿同業亞馬遜 (AMZN-US) 的 15% 都不到。

阿里巴巴坐擁少量現金，相當於其當前市值 1840 億美元的三分之一。香港招商證券分析師指出，加上其核心的中國電商部門、雲端運算和物流業務以及螞蟻金服的股份，阿里巴巴各部分的總和約為每股 130 美元，幾乎是當前股價的兩倍。

阿里巴巴並非沒有風險。 由於美國晶片出口限制，該公司推遲雲端軟體業務的 IPO 計畫，並在中國面臨越來越大的競爭壓力。但 Kindred 資本顧問公司管理合夥人 Steve Galbraith 認為，中國政府打擊大型科技公司和中國經濟低迷的不利因素已反映在該股上。

「以當前價格來說，阿里巴巴不必業務推展非常順利，甚至不必多好，他們只要業績別越來越糟糕就好。」他說，阿里巴巴只要提高股息 (目前為 1%) 或者更大規模執行庫藏股，就可以提振股價。

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