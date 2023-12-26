史指後段班今年股價盡皆腰斬 明年逆襲不易 但應可不再墊底

標普 500 指數今年表現出色，年初至今漲近 24%。 然而超過三分之一成分股在年底時處於下跌狀態，其中 5 支個股表現尤爲糟糕。

化學品製造商 FMC (FMC-US) 可能成爲今年標普 500 指數表現最差的個股。該股年初至今暴跌逾 51%。

生科公司莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 今年下跌 50%，跌幅僅次於 FMC。

其他大輸家還包括能源技術公司 Enphase Energy (ENPH-US)、Dollar General (DG-US)、輝瑞 (PFE-US)，年初至今跌幅分別爲接近 50%、47% 和 46%。

FMC 今年被拋售的部分原因是該公司第 2 季「種植戶庫存突然史無前例地減少」。種植戶在第 3 季繼續去庫存，FMC 的農用化學品在拉丁美洲的銷售受到的打擊尤其嚴重。

Enphase Energy 將其微型變壓器、太陽能和電池系統的銷售下滑歸咎於宏觀經濟環境，尤其是利率上升。這導致該公司在第 3 季和第 4 季都提供了令人失望的財測，讓投資人望而卻步。

莫德納和輝瑞的大幅下降反映出對這兩家公司新冠疫苗需求的惡化。輝瑞的新冠藥物 Paxlovid 的銷量也大幅下降。

與 Enphase 一樣，Dollar General 管理層也指出宏觀經濟環境充滿挑戰，這是其 2023 年同店銷售額下降的原因。然而，該公司兩大競爭對手 Dollar Tree (DLTR-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 的表現要好得多。

投資人可能會對 2023 年大多數表現不佳的股票感到失望。The Motley Fool 分析師史拜特 (Keith Speights) 也認爲，這 5 支表現墊底的股票很難在短期內扭轉局面。

不過，在這 5 家公司中，莫德納最有可能在新的一年改變處境。該公司的新冠疫苗銷售可能不會反彈太多。然而預期其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗 mRNA-1345 將可獲得美國和歐洲的批准。

史拜特還認爲輝瑞和 Dollar General 仍然是長期投資人的可靠選擇。輝瑞的估值頗具吸引力，其預期本益比低於 9.8 倍，超過 6% 的股利率應該會吸引投資人。與此同時，Dollar General 似乎正在採取正確措施來解決問題。這兩支股票可能不會在 2024 年成爲大贏家，但預計它們任何一支都不會再次出現在標普 500 指數的最大輸家之列。