〈房產〉辦公室自用買盤撐腰 台北商用不動產市場交易創10年新高

今 (2023) 年台北商用不動產市場在辦公室自用買盤支撐下，交易金額向上挑戰 600 億元大關，創近 10 年新高紀錄。商仲業者分析，今年市場熱門交易產品為辦公類產品，預期辦公室小換大、舊換新買氣會延續至明年，具改建效益的老商辦、新加入的優質辦公大樓，將成為推動市場交易的雙引擎。

今年受通膨、升息等黑天鵝環伺，促使不動產市場資金轉向可抵抗通膨的商用不動產，據信義全球資產公司統計，今年上市櫃法人在台北市購置商用不動產總交易額為 596 億元，成交金額推升至近 10 年來新高，觀察各類產品交易佔比，辦公室占比 64%、旅館占比 20%、商場店面占比 16%。

信義全球資產公司總經理林三智指出，年初時市場受諸多利空因素干擾，買方多抱持觀望，但來到第二季，新光一號 REITs 的六筆不動產全數標出，其中有市區精華商辦大樓，也有商場、酒店式公寓等收益型不動產，重磅交易齊發激勵市場信心，讓台北市第二季商用不動產交易推升至 300 億元。

2023 年第四季市場再拋出百億元級別的震撼交易，基泰建設 (2538-TW) 以 125 億元成功處份位在台北車站商圈的基泰忠孝大樓，買方為自然人；此外，還有統一 (1216-TW) 集團出手，以 49.39 億元取得統一國際大樓商場持分，總計台北市第四季商用不動產交易額達 215 億元，同樣表現不俗。

林三智觀察，今年北市商用市場有兩大特點，其一，對比 2022 年有 6 棟全棟大樓大型交易，今年僅 4 棟，但成交規模卻衝至 10 年來新高，再觀察今年市場買盤結構以傳產、科技業為交易主力，可得出今年交易規模創高，並非是靠少數超大型交易案挹注，而是源自穩健且強勁的產業自用需求。

同時，今年市場以辦公類產品為主旋律，觀察交易屋齡可發現，有 35% 的交易量來自於 30 年以上屋齡所貢獻，有 21% 則是來自於興建中的預售商辦、廠辦，顯示屋齡無論新、舊，都是今年買方鎖定的投資目標。

林三智進一步分析，台北市區商辦大樓雖然屋齡普遍在 20 年以上，但位處精華地段具增值潛力，未來更有改建效益，是吸引買方出手購置的關鍵。除了市區老商辦交易暢旺，預售辦公同樣也相當火熱，企業購置預售辦公室，雖然無法立即使用，卻也有許多優點，包括建築格局可依產業需求量身打造，未來也有機會享大樓冠名權，增加企業識別度。