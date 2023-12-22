〈房產〉台中市豪宅成交件數年減近4成 建商規劃格局也跟著轉變

台中豪宅市場市場交易走疲，房仲業者實價登錄資料，統計 2022 年 11 月至 2023 年 10 月的近一年，台中市各行政區總價超過 4000 萬元的住宅交易量的變化，顯示台中市全區豪宅交易量年減 39.5%，而建商如興富發 (2542-TW) 也朝豪宅區建案精品化規劃移動。

根據台灣央行規定，台北總價 7000 萬元以上、新北總價 6000 萬元以上、其他縣市總價 4000 萬元以上，即符合「高價住宅限貸令」，台中市 4000 萬以上住宅即定義為豪宅。

詳細觀察台中市整體豪宅交易量變化，在 2021 年 11 月至 2022 年 10 月期間，就有高達 650 件的交易量，平均一天就有 1.8 件豪宅交易，然而到了近一年來，台中市豪宅交易量僅剩 393 件，驟降了 39.5%。其中萎縮最明顯的為蟬聯豪宅交易量第一的「西屯區」，驟減高達 46.1%，成交件數也從 306 件交易量減至 165 件，近乎腰斬。其餘豪宅交易前四名的行政區，也都有 2-4 成不等的減幅。



中信房屋研展室謝欣亞表示表示，近一年房市氛圍並不熱絡，加上平均地權條例新法規定，限制法人購買住宅須經內政部許可，因此導致高價市場交易緊縮，除此之外，隨台中房價高漲，央行豪宅限貸令衝擊也變大，以西屯區五年的新古屋每坪 65 萬的均價換算，4000 萬元僅能購入 62 坪內的房屋，扣掉公設約是大三房的大小，卻會面臨限貸最高 4 成的緊箍咒，因此有別於過去以大坪數為主力的豪宅市場，目前部分豪宅有往「精品化」趨勢靠攏。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意則指出，受到景氣影響加上打房氛圍不減，整體的豪宅市場受到不少波及，加上台中房價高漲，在蛋黃區內，總價 4000 萬元已經不能算是豪宅，但仍然受制央行豪宅限貸令的影響，導致部分買家會往外移，或是選擇較小一點的坪數，因此也造成整體房市結構的改變。同時，也朝豪宅區建案精品化規劃移動。

楊乾意補充說，中台灣有厚實基礎的產業聚落，很多居民是隱形冠軍企業的業主，實力非常雄厚，只要推出的豪宅建商夠知名，座落地段夠好、規劃設計、結構型態具指標性，其實並不缺買家出手置產，像是台中七期豪宅「聯聚怡和」在法拍市場引起搶標也是因為如此。