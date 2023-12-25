南山人壽慈善基金會 「醫療關懷計畫」十週年 「長腿叔叔」真實版協助弱勢病患安心就醫

「長腿叔叔」對大眾來說，可能是小時候看過的故事，或是韓劇《機智醫生生活》中默默行善的醫師角色，但對南山人壽慈善基金會而言，故事與戲劇中的情節，幾乎每天真實上演。南山人壽慈善基金會透過「醫療關懷計畫」與全台各縣市的醫療院所合作，結合醫護及社工人員的專業，協助急需看病，卻無力支應醫藥費的弱勢族群安心就醫，此計畫自西元（下同）2013 年 7 月開始推動，一開始的合作醫院從只有 22 家增加到現在達 210 家，總捐款金額累計超過新臺幣 5 億元，協助逾 4.2 萬名弱勢病患就醫。 在十周年之際，更將關懷服務的範圍擴大到偏鄉部落，啟動「南山原鄉關懷列車」，與合作醫院及偏鄉醫療團隊攜手，協助改善原鄉醫療與健康不平等的狀況，以具體行動落實 ESG 與公平待客服務。

「長腿叔叔」這個故事廣為人知，一般被視為是默默守護並支援弱勢的人，也被韓劇《機智醫生生活》引用，劇中講述一位醫師將自家醫院的 VIP 病房收入轉為「長腿叔叔基金」，每當醫院出現貧困病患時，就能申請後援。此一精神正如南山醫療關懷計劃成立的初衷，深入醫院默默地支持、看顧與守護台灣這片土地上需要幫助卻可能無力自助的人們。

圖說、南山人壽慈善基金會義工至合作醫院之一的臺北榮民總醫院舉辦癌友關懷活動。

南山人壽在 2006 年成立「南山人壽慈善基金會」，匯聚全台四萬名內外勤夥伴的力量，作為社會公益平台，再於 2013 年 7 月起推動「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」，持續透過與全台各縣市醫療院所合作，構築起綿密的社會公益服務網絡，協助因經濟困難而無力負擔醫藥費用之弱勢病患安心就醫。此一計畫推動以來，不斷地擴大能量，涵蓋了四大面向與行動：

( 一 ) 建構社區醫療照護網絡，落實照顧在地需求 ：結合醫務社工人員的專業，協助急需看病，卻無力支付醫藥費用的弱勢朋友安心就醫，凡經醫院社工室評估，符合補助資格，可透過社工申請補助，支應醫療相關費用 (註)。透過社區醫療照護第一線的醫院，看見在地需求，讓有就醫需要的弱勢族群免於生命與健康風險。

( 二 ) 用愛與關懷的服務，支持病患家庭身心安頓 ：具有愛心與專業的保險業務員義工，深入社區，擔任醫院志工，提供就醫引導服務、赴日照中心、護理之家、癌症病房等機構關懷病友，及舉辦癌症防治、失智友善社區健康關懷活動，讓社區健康照護的力量在地扎根，厚植高齡化社區照護的能量。

( 三 ) 支持社區健康照護方案，協助社區照護設備改善 ：參與社區弱勢兒少關懷、獨居長輩送餐、長者活化、照顧者支援服務；捐贈或補助社區居民所需之醫療救護交通工具及就診需要的輪椅 / 輔具等。

( 四 ) 啟動南山原鄉關懷列車，實踐公平待客精神與 ESG 理念 ：看見原鄉醫療與健康的需要，攜手合作醫院及在地社區原鄉醫療服務團隊，透過義診、健檢、健康促進等義工服務，與支持醫院一同協助改善偏鄉民眾就醫不便及原鄉醫療資源不足的問題，以行動守護原鄉健康力。

圖說、南山人壽義工定期在陽明交大醫院日照中心舉辦活動，與長輩互動。

「志工服務對我們來說，真的是一項福利，能夠在醫院、日照中心去陪伴長輩和病友互動，每次和通訊處的夥伴們一起行動，都充滿感動，生命影響生命的過程，不只是幫助他們，我們的收穫更多！」許多在南山人壽超過 1~20 年的業務員，定期到醫院擔任志工，積極且熱心地協助各項義工服務，也有曾經從事藝術表演工作的業務員，在醫院的安寧病房演出時，透過音樂的感染力，讓情緒低落的病友，重拾笑顏，讓醫院的護理人員印象深刻，活動結束，還特別向業務員表達感謝。南山人壽業務員充滿服務熱忱，2023 年預計會有逾 4 千人次的義工參與關懷服務，全年服務的民眾則可達約 22 萬人次。

在「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」開始的第一年，就成為合作醫院的高雄市立小港醫院社會服務室主任李庚恕表示，許多老人家，是因為沒有錢，所以不敢看醫生，忍著病痛甚至省著吃著十年前的止痛藥，當南山人壽慈善基金會啟動了貧病救助後，讓社工師們「多了一個很強的後盾，只管往前衝，眼睛只管去看那些困難的人，伸手幫他們」；天主教永和耕莘醫院社工室組長楊婷雅也強調，計畫珍貴之處在於，非南山人壽保戶也可以申請，開放給需要且符合資格的患者，「就像及時雨一般，照顧病人，也幫助我們很多」。計畫推動以來，與醫院社工室有著緊密的合作，仰賴最前線的社工師，運用他們的醫護專業，看見病友的需要，才能將醫療關懷計畫經費與心意，提供給真正需要幫助的人，形成用溫暖的正向循環，讓愛與關懷發揮最大作用。

圖說、南山人壽義工曾在耶誕節時，裝扮成耶誕老人到台中澄清醫院中港分院探望病童。

計畫走過十個年頭，歷經台灣社會與人口結構的變遷，在少子化及超高齡社會即將來到的現在，「醫療關懷計畫」在 2023 年南山 60 週年的同時，迎來十年里程碑，將持續攜手醫界與業務員義工大軍，以實際行動關懷支持弱勢經濟弱勢病患及家庭，鞏固社會安全網。更多「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」十周年故事，可觀賞影片：https://www.youtube.com/watch?v=Z6ij5YabBGs 或南山慈善基金會網站：https://www.nanshancharity.org.tw/index.html。

註：醫院社工室保留核定補助與否之權利。醫療補助款將直接透過醫院為受助個案繳付相關醫療費用，非以現金補助個案。

===========「南山 60，感謝有您」===========

今年是南山人壽成立 60 週年，深耕台灣服務超過 661 萬保戶，我們感謝所有保戶、社會大眾的支持與信賴。邁向下一個新時代，南山人壽堅定守護對保戶及社會的永續承諾，啟動「服務賦能」、「數位賦能」二大轉型發展核心，加速導入保險科技，實踐保險價值轉型，不僅如此，更期許以溫暖、活力、創新的精神，落實企業社會責任，從環境永續守護山海、實踐社會參與照顧弱勢與高齡、關懷保戶與員工夥伴三大面向，發揮企業力量，不負所託，成為國人的堅實靠山。

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南山人壽保險股份有限公司 (地址：臺北市信義區莊敬路 168 號，客服中心 0800-020-060。) 截至一一二年第三季，資產總值約新臺幣 5.5 兆元，有效保單逾 1,172 萬件，提供超過 661 萬保戶優質的保障及保險規劃服務，分公司 25 家，通訊處 303 處，服務網遍布全國。

南山人壽素以專業經營、財務穩健著稱，在業務人員素質、教育訓練等各方面均居業界領導地位，不僅連續多年入選天下雜誌 ，營收名列金融業第三名。2023 年獲《臺灣保險卓越獎》頒發「微型保險推展卓越獎」金質獎、「保戶服務卓越獎」、「公益關懷卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」等三項銀質獎，及《保險信望愛獎》「最佳保險專業獎」等 11 項大獎；在 2014 至 2023 年更連續 10 年蟬聯英國專業財經網站「全球銀行及金融評論 (Global Banking & Finance Review)」之「臺灣最佳壽險公司 (Best Insurance Company)」，卓越表現深得國內外媒體及社會大眾之肯定。