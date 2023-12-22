喊水會凍！Fed轉向鴿派 全球央行跟進 新興市場有過之無不及

期待已久的聯準會貨幣政策轉變於 12 月到來，主要已開發國家央行僅見一次升息，而新興市場的降息步伐則進一步加快。

在 12 月，監管 10 種交易最頻繁貨幣的 8 家央行召開了利率會議，其中只有挪威將利率提高了 25 個基點。

歐洲央行以及英國、日本、澳洲、加拿大和瑞士的政策制訂者選擇在 12 月會議上維持基準利率不變，聯準會也是如此。但全球最受矚目的央行引人注目的轉向鴿派讓市場感到意外，並增加對利率下降速度將比預期更快、更早的押注。歐洲和其他地方的央行沒有回應這些預期，市場似乎與各國央行在時機上存在分歧。

USB 全球財富管理首席歐元區兼英國經濟學家特納 (Dean Turner) 表示：「全球經濟放緩、通膨壓力緩解以及勞動力市場降溫，將為明年主要央行降息打開大門。」並補充說，將利率維持在當前水準水準等於另類緊縮。

他說，「幾乎沒有央行行長認為有必要這樣做，因此 2024 年利率很可能會調降。」

根據統計，今年以來，G10 央行升息 38 次，升息 1200 個基點，不到 2022 年 54 次升息 2700 個基點的一半。

同時，在緊縮和寬鬆周期中都領跑的新興經濟體，降息趨勢正在加強。

開發中經濟體的 18 家央行有 5 家降息，這是至少 3 年來的最高數字。捷克央行啟動了寬鬆周期，而巴西、匈牙利、哥倫比亞和智利則更加強了寬鬆。其中有 13 家央行於 12 月召開利率會議。

加上最新的降息，全年降息總數達到 18 次，幅度達到 945 個基點，而 2022 年的 11 次降息為 1765 個基點。分析師表示，還會有更多降息到 來。

巴克萊銀行經濟研究主管凱勒 (Christian Keller) 表示：「聯準會的鴿派政策提振了新興市場風險情緒，並為新興市場央行提供了更多寬鬆空間。」

然而，面臨貨幣持續壓力和居高不下的通膨的俄羅斯和土耳其仍處於升息模式，緊縮幅度達 350 個基點。

自今年年初以來，新興市場央行總共緊縮 5075 個基點，而 2022 年全年升息幅度為 7425 個基點。