主動型台股基金選股強 績效黑馬將揭曉

2024 年總統大選在即，市場也紛紛看好台股受惠於大選行情、資金回流，將延續 2023 年上漲格局，不少投資機構、券商更喊出「台股兩萬點」的樂觀預期。

法人表示，總統大選在即，台股大盤盤勢偏多，而產業面也積極釋出正面訊息，台股有望進一步上攻，建議投資人可選擇短中長期績效較亮眼的台股基金，創造超額報酬的機會。

回顧 2023 年以來台股亮眼行情，加權指數今年截至 12/21 上漲 24.1%，下半年漲幅僅約 3.7%。反觀主動型操作台股基金 2023 同期間平均上漲超過四成，績效黑馬基金呼之欲出！

台股基金表現落差大 黑馬躍出

2023 年由於產業輪動快速、個股表現落差大，基金選股能力明顯反映在績效上，以台股基金為例，根據 Lipper 統計至 12/21，台股同類型今年以來平均上漲超過 45%，下半年平均上漲逾 9%，皆大幅優於大盤。

進一步觀察 130 多檔台股基金表現落差並不小，以下半年績效來看，約近五成基金表現優於台股加權指數，極少數檔數為負報酬。而表現最佳的包括瀚亞菁華基金、路博邁台灣 5G 股票基金、宏利臺灣股息收益基金及野村台灣高股息基金分別繳出 29.03%、27.99%、24.15% 及 20.03% 報酬率，這四檔漲幅皆超過兩成。

瀚亞菁華基金 操作掌握機會點

其中，以瀚亞菁華基金為例，如何成為下半年台股基金黑馬之一？根據基金月報所公告最新投資組合來看 (2023/10/31)，基金持股產業以半導體為主，比重高達 77%，其次則包括紡織纖維、電子零組件、通信網路等，包含科技與傳產股。

該檔基金績效短中長期表現亮眼，根據 Lipper 統計至 2023 年 11 月底，基金四分位排名近三年都是前四分之一位，近三年夏普值也都優於同類型平均值，明顯具備相對較佳的投資效率。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，2023 年 AI 熱門股吸引投資人關注的同時，許多傳產景氣循環股如紡織、觀光、機械也同樣浮現價值，因此選股操作不只緊跟科技趨勢，也提早抓住傳產好買點。

以 AI 布局為例，AI 浪潮第一波先帶動組裝廠直接受惠。但隨著 AI 加速發展，具關鍵技術公司才能維持長線獲利優勢，而台股在客製化 AI 晶片、先進封裝及散熱等具有關鍵技術地位，基金也伺機提早布局。

台股正面消息不斷

展望 2024 年台股投資機會。鄭行甫表示，全球主要產業庫存修正階段已至末端，美國因勞動市場持續緊縮、就業水準佳以及疫情解封後的需求復甦，經濟狀況較預期穩定。

產業面來看，AI 應用擴大將有利於台灣半導體產業，短期漲多有面臨獲利減碼賣壓，大盤指數易漲難跌，短線上持續看好較低基期的 IC 設計與運動紡織族群，容易在正面消息的激勵下有所突破；投資人在配置上建議以半導體類股為主，搭配 AI 伺服器、電子權值股及 IC 設計，中長線則持續看好 AI 類股。