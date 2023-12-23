2024半導體產業迎復甦 台股4檔含「積」量高ETF一把抓

ChatGPT 的問世，讓全球颳起生成式 AI 旋風，近來更掀起 AI PC 話題，市場預期 2024 將是 AI PC 元年，隨著電子業庫存調整進入尾聲，半導體產業可望迎來復甦，進一步推升台股上漲動能，許多小資股民也想參與這波復甦行情，但卻因買進台積電、聯發科等龍頭股的本金太高卻步，投資人除了布局穩健配息型的高股息 ETF 外，不妨利用具獲利成長性的台股半導體 ETF 來參與，享受息利兼收的好處。

觀察國內投信發行的 4 檔台股半導體 ETF 表現，目前以中信關鍵半導體 (00891-TW) 資產規模最大，已突破 200 億元大關，今年以來 (截至 12/21) 的績效約 55%，位居第一，近一月股價上漲 4.09%，表現突出，截至 12 月 15 日，受益人數來到 11 萬 8115 人。

00891 為季配息，自 2021 年 5 月 28 日掛牌上市以來，已配息 9 次，今年 1、4、7、10 月每單位配發依序為 0.11 元、0.13 元、0.22 元、0.27 元，今年合計配發 0.73 元。

此外，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 今年以來績效約 51%，富邦台灣半導體 (00892-TW) 今年以來績效約 44%，均表現不俗。

而群益台灣半導體收益 (00927-TW) 於今年 6 月 6 日正式掛牌上市，近 6 個月來績效也有 14%，亦獲得股民青睞，受益人已來到 18704 人，規模逼近 30 億元大關。

00927 所追蹤的「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，日前完成成分股異動，新增光罩 (2338-TW)、義隆 (2458-TW)、強茂 (2481-TW) 等 8 檔，刪除旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等 8 檔。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，受惠於生成式 AI 加持，半導體產業營收自今年第四季重回年增趨勢，2024 年邁向復甦，半導體產業庫存水位恢復健康，終端市場包括消費性產品 PC、智慧型手機的年增預估達 4%，AI 伺服器預估年增相對強勁，達 189%，在庫存回補及長線需求助攻下，將使台灣半導體供應鏈，從 IC 設計、晶圓代工到封測都將在各應用領域持續受益。

展望後市，張圭慧認為，半導體產業不僅是所有科技產業的根基，更是國安層級的戰略性產業，產業長線趨勢明確，另隨半導體產業庫存調整步入尾聲，可望重啟新一輪庫存循環週期，現在正是中長線投資的好機會。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，受惠蘋果與輝達二大客戶拉貨，全球最大半導體晶圓代工廠台積電 10 月營收達 2432 億元，月增 34.8%，較去年同期增加 15.7%，創單月新高。台積電全球市占率 53.6%，為台股最大權值股 (占比 30%)，反映全球電子及半導體景氣榮枯，同步牽動台灣最重要電子零組件出口。

薛博升進一步指出，目前台灣半導體業平均銷貨天數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升周期時，產能將呈現供不應求狀況，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間。

免責聲明：各類金融商品投資均有風險，建議投資人審慎評估，詳閱公開說明書，盈虧自負。