〈紐約匯市〉避險情緒降溫 DXY跌至一周低點 市場聚焦美PCE數據

隨著避險情緒帶動的升勢消退，美元指數周四 (21 日) 貶至一周低點，投資人正在等待周五 (22 日) 出爐的美國通膨數據，從中尋找與聯準會 (Fed) 政策動向有關的線索。

美股主要指數周四開盤走高，從前一交易日的拋售中恢復，投資人對聯準會從明年開始降息仍抱有期望。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.57%，至 101.83，為 12 月 14 日以來最低。

數據顯示，美國上周初領失業金人數僅略微增加，顯示隨著今年步入尾聲，美國的潛在經濟實力依然強勁。此外，美國公布上季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值為 4.9%，較前一次修訂值 5.2% 下滑。

Fed 上周宣布維持利率不變，官員們在經濟預測摘要 (SEP) 中暗示，過去兩年來的貨幣緊縮政策已經來到終點，預估將從 2024 年開始降息。

現在投資人注意力轉向周五公布的美國核心個人消費支出物價指數 (PCE)。若 11 月核心 PCE 僅上升 0.1%，六個月的年化通膨率將放緩至 2.1%，幾乎達到 Fed 設立的 2% 目標。

StoneX 市場研究主管 Matt Weller 表示，在經濟數據好壞參半的情況下，美元是目前走勢最疲軟的主要貨幣。投資人擔心，周五公布的美國核心 PCE 可能鞏固 Fed 在明年 3 月降息的可能性。

歐元兌美元升逾 0.6%，至 1.1010 美元，逼近四個多月高點。英鎊升 0.4% 至 1.2688 美元。

因英國 10 月通膨率滑落至兩年低點，英鎊兌美元昨日創下兩個月來最大貶幅，投資人消化了英國央行最快 5 月降息的可能性。

日本政府小幅調高本財年經濟成長預測後，美元兌日元跌近 1% 至 142.14 日元。在日本央行 (日銀) 堅守負利率政策、聯準會累計升息 300 個基點之下，日元兌美元今年迄今仍貶約 8%。

對風險情緒較敏感的澳幣和紐幣走強。澳幣勁揚近 1.1% 至 0.6801 美元，登上 7 月 27 日以來最高。紐幣升逾 0.7% 至 0.6292 美元，逼近五個月高點。

比特幣上漲 0.5% 至 43,761 美元，略低於上周創下的 20 個月高點。

截至台灣時間周五 (22 日) 約 6:00 價格: