〈財報〉Nike下修全年財測、宣布20億美元撙節計畫 盤後重挫11%

運動鞋大廠 Nike(NKE-US) 周四 (21 日) 以消費者支出謹慎等因素為由，調降全年財測，並宣布未來三年削減 20 億美元成本的計畫，包括減少關鍵產品授權的數量，藉此控制成本，消息導致盤後股價重挫逾 11%。

F2024 全年財測 vs LSEG 分析師預測

營收：成長 1% vs 3.8%

根據 Nike 最新預測，由於下半年度趨於疲軟，全年營收可能僅成長 1%，增幅小於之前預估的中間個位數百分比 (約 4-6%)，也不如分析師預估的成長 3.8%。

Nike 還預測，涵蓋年底購物旺季的本季營收，和去年同期相比可能略為下滑，第 4 季則將出現偏低個位數百分比的溫和成長。

Nike 財務長 Matthew Friend 表示，最新財測反映出大環境充滿挑戰，特別是大中華和歐非中東 (EMEA) 地區。他說：「世界各地的消費行為，有日益謹慎的跡象」。

Nike 並宣布組織調整計畫，將減少產品數量、精簡管理層、啟用更多自動化技術，以及改善供應鏈，目標在未來三年節省 20 億美元成本。

Nike 執行長 John Donohoe 表示，「我們對今年接下來的規畫更加審慎」，並預測電商成業務的長力道將下降。

Nike 周四盤後重挫 11.43%，稍早收盤小漲 0.91% 至每股 122.53 美元，而高度依賴 Nike 產品的 Foot Locker(FL-US) 也下挫 6.4%。

Nike 今年來至周四收盤上漲不到 5%，明顯落後標普 500 指數的 24%，和同業愛迪達 (Adidas)52.5% 的漲幅。

F2024 Q2(11/30 止) 財報關鍵數字 vs LSEG 分析師預測

營收：133.9 億美元 (年增 1%) vs134.3 億美元

淨利：15.8 億美元 (年增 18.8%)

EPS：1.03 美元 vs 0.85 美元

毛利率：44.6%

庫存：80 億美元 (下降 14%)

Nike 上季營收不如市場預期，是 2016 年迄今首次出現的連兩季營收表現遜色。

上季財報亮點在毛利率，攀升 1.7 個百分點至 44.6%，中止連六季下滑的頹勢，而且略勝市場預期，主要受益於價格調漲，以及海運成本下降。

財務長 Friend 表示，第 2 季是 Nike「驅動更多獲利成長的轉捩點」。

觀察各地區表現，大中華地區上季營收為 18.6 億美元，相當於增加 4%，從第 1 季的 5% 增幅略為下降，顯示中國市場需求還沒有穩定下來。

包括 Foot Locker、Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 等運動設備零售商，今年展望都偏保守，Nike 本身也面臨來自愛迪達、On Running(ONON-US) 等同業的挑戰。

Nike 將認列 4-4.5 億美元的稅前整頓支出，主要發生在本季 (第 3 季) 且與員工遣散費有關。Nike 本月稍早傳出已悄悄裁員一段時間，但該公司周四並未回應裁員人數等問題。

晨星資深股票分析師 David Swartz 指出，Nike 即將減少產品數量，可能是認為旗下太多產品不屬於高利潤產品，無法帶來可觀的營收。

Nike 上季在歐非中東地區的營收也不如市場預期，但北美、亞太和拉丁美洲營收都比市場預期好。