〈財報〉Nike Q1獲利優預期、庫存減少 盤後大漲8%

運動服飾大廠 Nike(NKE-US) 上季獲利優於市場預期，在重要的年底購物季到來以前展現減少庫存的成果，帶動周四 (28 日) 盤後股價一度大漲 9.6%。

展望本季，Nike 表示，由於計劃降價活動減少、貨運成本降低，第 2 季毛利率可望提升 100 個基點，扭轉之前至少連五季下頹頹勢。

Nike 另預估本季營收可望略高於去年同期，LSEG 訪調的分析師預測將成長 2.1% 至 135.9 億美元。

Nike 並重申全年度展望，營收預估成長中間個位數百分比，毛利率上揚幅度最高可達 160 個基點。

截稿前，Nike 周四盤後股價仍保持 7.9% 漲幅。該股稍早收盤小漲 0.23%，報每股 89.63 美元。

F2024 Q1(8/31 止) 財報關鍵數字 vs LSEG 訪調分析師預測

營收：129.4 億美元 (年增 2%) vs 129.8 億美元

EPS：94 美分 vs 75 美分

淨利：14.5 億美元 (去年同期 14.7 億美元)

毛利率：44.2%(年減 10 個基點)

庫存：87 億美元 (年減 10%)

Nike 第 1 季 EPS 優於預期，但由於旗下品牌 Converse 球鞋銷售下降，第 1 季營收略遜於市場所料。

上季財報最大亮點是庫存下滑 10% 至 87 億美元，此降幅超越分析師預測。財務長 Matt Friend 在法說會中向分析師說：「從我們看到的零售銷售數據來看，我們對市場上的庫存水準很滿意。」

Nike 透過打折出清貨架上多餘的商品已有一段時間，使獲利率受侵蝕，如今庫存下降，顯示 Nike 加強管理存貨終於有了成果，也讓原本擔心需要擴大打折活動的投資人放下心頭大石。

Friend 還說，Nike 正在密切關注年底購物前的消費者需求。

晨星資深股票分析師 David Swartz 說：「Nike 展現自己的定價能力... 比起其他同業，將能避免年底購物季祭出激進的折扣，因此狀況比較好。」

檢視上季各市場的表現，Nike 最大的北美市場營收下滑 2%，略低於市場預期，大中華市場成長減速至 4.8%，也不如市場所料。儘管如此，Nike 高層表示，中國市場市占率有所提升。

Nike 並公布，包括 Dick’s Sporting Goods(DKS-US) 在內的零售合作夥伴端，上季營收成長幅度介於偏高個位數百分比到偏低兩位數百分比。財務長 Friend 預估，長期合作夥伴 Foot Locker(FL-US) 近期營收可能下降，並表示 Nike 和 Foot Locker 關係正在「重設」階段。