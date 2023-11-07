Nike以侵害Flyknit技術專利為由 提告New Balance和Skechers

美國運動品牌大廠 Nike(NKE-US) 周一 (6 日) 對競爭對手 New Balance、Skechers 提起訴訟，指控後兩者侵害 Nike 運動鞋的「Flyknit」鞋面技術專利。

訴訟文件指出，包含 New Balance 的 Fresh Foam、FuelCell 與其他系列鞋款，Skechers 旗下品牌 Ultra Flex 和 Glide Step 等，侵害了 Nike 慢跑鞋、足球鞋和籃球鞋使用的 Flyknit 技術專利。除了求償金額外，Nike 還要求法院下令永久禁止 New Balance 和 Skechers 使用這些專利。

Nike 過去就曾以相同原因對 Adidas、Puma 和 Lululemon 提告，其中和 Adidas 與 Puma 的訴訟都已解決，和 Lululemon 的訴訟案仍在進行中。

New Balance 透過聲明表示，充分尊重競爭對手的智慧財產權，但 Nike 並未持有這項業界採用數十年、以傳統工法設計和製造運動鞋的專利權。Nike 和 Skechers 未回應針對訴訟的置評請求。

根據 Nike 官網，Flyknit 技術是「使用高強度纖維打造出輕量鞋面，能夠為重點部位帶來支撐性，同時兼具彈性及透氣性的技術。」訴訟文件指出，Nike Flyknit 技術能夠以減少原料和廢棄物的方式，製作出高性能的鞋面。