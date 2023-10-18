愛迪達上修今年營收預期 下修虧損預測

運動服裝巨擘愛迪達周二 (17 日) 上調今年的營收預期並下修虧損預測，原因是 Yeezy 鞋類銷售和核心業務更加強勁。該公司目前預估今年的營運虧損約為 1 億歐元(約 1.06 億美元)，低於此前預計為 4.5 億歐元。

愛迪達表示：「雖然公司在本季的業績再次受到出售部分 Yeezy 剩餘庫存的積極影響，但愛迪達的基礎業務發展也優於預期。」

自今年年初以來，愛迪達的股價已經上漲了 34%，因為投資人對執行 Bjorn Gulden 扭轉公司頹勢的能力越來越有信心。此前，他因接受採訪時發表的反猶言論而與說唱歌手肯伊 · 威斯特 (Kanye West) 拆夥。

愛迪達表示，除去終止與肯伊 · 威斯特合作生產的利潤豐厚的 Yeezy 系列鞋的成本，該公司目前的基本營業利潤為 1 億歐元，高於此前的損益兩平。

自 5 月底以來，愛迪達一直在出售其 Yeezy 鞋的剩餘庫存，幫助縮小了 3 月份預計虧損 7 億歐元的預期。

愛迪達一位發言人說，Yeezy 最近的一次清庫存帶來了 1.5 億歐元的利潤，而公司將把收入捐贈給慈善機構，但並未透露具體金額。

該公司表示，按匯率中性因素估算，第三季營收將年增 1%、毛利率提高 0.2 個百分點，至 49.3%。

與一年前相比，在歐元走強的影響下，愛迪達以歐元計算的第三季收入則下滑 6%。愛迪達將於 11 月 8 日公布第三季財報。

