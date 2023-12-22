石油生產配額喬不攏 安哥拉宣布退出OPEC

非洲第二大產油國安哥拉 (Angola) 周四 (21 日) 宣布退出石油輸出國組織 (OPEC)，此前該國在石油生產配額問題上存在爭議，而該組織近個月來一直尋求替進一步減產爭取支持以支撐油價，然而現在安哥拉的退出將對這個以沙烏地阿拉伯為首的產油國集團構成打擊。

安哥拉礦產資源部長 Diamantino de Azevedo 表示：「我們在組織中的角色並無意義。這不是一個輕易做出的決定。這個時間來了。」

安哥拉退出 OPEC 的決定，是在該國總統 João Lourenço 領導的部長級會議上做出的。事實上，就在 11 月底召開的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 會議前夕，安哥拉還表示不考慮退出 OPEC。安哥拉駐 OPEC 理事 Estevao Pedro 當時表示，沒有朝這個方向考慮，無意走到這步。

外媒 Zerohedge 表示，在最近的生產配額衝突之後，安哥拉現在似乎不再認為加入 OPEC 有什麼好處。

受上述消息影響國際油價雙雙走跌，截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.97%，至每桶 78.93 美元；明年 2 月到期的西德州原油期貨下跌 1.08%，至每桶 73.42 美元。

據了解安哥拉擁有大量未開發的石油和天然氣資源，已探明的原油儲量估為 90 億桶，已探明的天然氣儲量為 11 兆立方英尺。

OPEC 內部分歧

在今年 6 月的會議上，作為 OPEC + 協議的一部分，安哥拉和奈及利亞獲得了較低的原油產量配額。這兩個產油國由於缺乏對新油田的投資和老油田的老化，多年來產油量未達到配額。由於未能充分投資老化的深水油田，安哥拉的產量在過去 8 年下降了大約 40%，達到約 114 萬桶 / 日。這導致沙國方面施壓，迫使他們接受較低的產量配額。

此前 OPEC + 於 11 月舉行的會議談判艱難推遲四天舉行，並將會議從維也納當地舉行變成了線上。分歧的焦點在非洲產油國，OPEC + 在奈及利亞和安哥拉等國就產量配額方面存在爭議。

經過一周多的會談，11 月 OPEC + 會議的結果是，安哥拉官員宣布，該國拒絕執行 OPEC 石油減產配額，將維持 118 萬桶 / 日的石油產量，OPEC 呼籲該國產油 110 萬桶 / 日。奈及利亞妥協，同意修改其分配，奈及利亞的產量定在 150 萬桶 / 日。

考慮到近幾個月 OPEC 內部的矛盾，安哥拉離開的決定並不完全出乎意料。雖然這可能會引發人們對 OPEC 凝聚力的擔憂，但不會影響產量前景。因為安哥拉已經在滿負荷生產，而不是因 OPEC + 配額而限制產量。有知情人士透露，截至今年 10 月，安哥拉的石油產量低於 2024 年的配額。

OPEC 成員國數量將減少至 12 個

安哥拉於 2007 年加入 OPEC，自此之後一直是 OPEC 的成員國。安哥拉退出後，OPEC 的成員國數量將減少至 12 個。

業內人士指出，安哥拉上個月拒絕 OPEC 的新產量配額，並表示不打算遵守這一配額。OPEC 成員國如此公開反抗已經是相當罕見的情況，更不用說隨後做出離開 OPEC 的決定。另外要注意的是，接下來是否還會有其他 OPEC 成員國追隨安哥拉的腳步。

最近幾年，還有幾個國家基於各種理由退出了 OPEC 組織，包括卡達、印尼、厄瓜多。不過也有產油大國加入。11 月 OPEC + 會議上宣布，巴西將以觀察員身份加入 OPEC+。OPEC 未立即置評安哥拉退出事件。