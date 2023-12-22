紅海危機已使至少158艘商船繞道 上海到英國貨櫃運費漲至1萬美元

由於愈來愈多海運公司為了避免遭葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 襲擊，而自紅海改道並繞行非洲，全球物流產業正面臨海空運價「雙漲」、以及貨物滯留的雙重威脅，成為供應鏈最新威脅。

CNBC 報導，海運價格天花板在周四短短幾個小時內飆漲，例如美國當地周四 (21 日) 一早，從上海到英國的 40 呎貨櫃海運報價飆上 1 萬美元，然而回顧上周的報價，20 呎貨櫃為 1900 美元、40 呎貨櫃為 2400 美元。此外，中東地區的卡車運費也出現上漲逾一倍的情況。

全球供應鏈才剛走出為期三年的供給中斷，最近才終於看到通膨壓力減緩的跡象，如今卻面臨紅海航運受阻帶來的挑戰。

OL USA 執行長 Alan Baer 表示，海運業者忙著轉嫁商船改道的額外成本，導致運價飆漲之際，主管機關、進出口業者正忙著進一步掌握運價大漲背後的所有驅動因素。

Baer 說：「Covid-19 疫情期間，由於疫情對全球供應鏈的影響速度，貨運價格漲勢比較緩慢。現在我們所經歷的事件，則是船隻及時獲得重新引導。但某些航線的運費足足上漲 100% 至 300%，顯然並非完全是供給和需求改變的力量。」

158 艘商船改道

Kuehne+Nagel 向 CNBC 表示，截至周四 (21 日) 一早，已有 158 艘商船自紅海改道，統計載運超過 210 萬只貨櫃。MDS Transmodal 推估，每只貨櫃的貨物價格約 5 萬美元，推估所有滯留貨櫃載運貨物的總價值接近 1050 億美元。

目前看來，紅海攻擊事件似乎短期內不會結束。有伊朗撐腰並支持巴勒斯坦的青年運動誓言，將繼續在紅海攻擊與以色列有關的目標，不因美國率領的 10 國聯盟護航而動搖。

瑞典家具巨擘 Ikea 表示，正在評估其他運送貨物的方法。該公司稍早透露，由於蘇伊士運河的狀況，部分產品到達門市時間可能推遲，旗下並無任何貨櫃船，正與運輸合作夥伴討論運輸方法。

法國乳製品大廠達能 (Danone) 則是駁斥自家貨物運輸受阻的報導，發言人說：「達能的貨物運輸並未遭遇重大短期影響。我們正與供應商和合作夥伴合作，密切關注情勢。」

滯留貨物的去向

雖然物流業者無法掌控已經改道船隻上的貨櫃，但他們可以控制還沒有在歐洲或中東港口裝貨的貨櫃，和準備在亞洲登船的貨櫃。

物流業主管向 CNBC 表示，針對這些在歐洲或中東被「滯留」的貨物，正在從中挑揀出部分商品，改走空運。

美國則有一些海運公司正在評估替代路線，如走太平洋到美國西岸、甚至巴拿馬運河，以把貨物送到美東和墨西哥灣港口，但目前還在分析運輸時間和運送成本。

而在中東，阿聯的杜拜港和約旦的阿卡巴港 (Aqaba)，被視為可能的替代港口。

保持靈活是讓物流業者保持貿易流通的關鍵，馬士基 (Maersk)、CMA CGM、赫伯羅德 (Hapag Lloyd) 都投資自己的物流供應鏈，同時與其他物流公司合作，以快速應變危機。

馬士基有 20 多架飛機，在全球提供定期航班，也能把貨物託給主要航空公司載運。馬士基也有靠鐵路運送貨物的能力。

空運價格大漲

歐洲不像美國，沒有多種海路運輸路線選擇，而且歐洲高度依賴蘇伊士運河，改道運輸的時間可能比美國更長。

Freightos 研究主任 Judah Levine 說：「自從船公司紛紛宣布改到以來，原來每公斤 3.95 美元的空運費用，本周上漲 13%、達到每公司 4.45 美元。」

SEKO Logistics 成長長 Brian Bourke 表示，紅海對全球供應鏈影響的嚴重程度，完全取決於路線變更的時間長短。

Bourke 說：「每天的情況都在升級，從歐洲開始，然後是美國東岸，將有愈來愈多貨物從海運轉向空運。一開始將從消費性電子產品、昂貴消費品和時尚服飾等高價產品開始，因為較長的交貨時間會增加庫存成本和營運資金，使運輸貨物的成本有其道理。」

航運公司 HMM 便向客戶表示：「鑑於當前情況的複雜性，HMM 面臨不確定等待多久的問題，或者需要做出額外成本和替代路線的決定。」

全球通膨警告

海運費用突然上漲、及其對通膨的影響，也取決於船舶調整路線的持續時間，以及託運人願意支付更高運費的時間長度。

物流業執行長表示，一旦持續長達一個月，供應鏈、甚至消費面，就會感受到通膨壓力。



全球最大航運公司地中海航運 (MSC) 是第一家把印度運費提高 30-40% 的海運業者。

OL USA 執行長 Baer 說：「對很多人而言，印度到美東航線的 40 呎貨櫃運費從將近 2000 美元，在 30 天內提高到 7000 美元，似乎是異常的行為。但這是真正達成回收額外成本的價格，還是航商只是趁機利用？」

受訪的物流業執行長希望成本增加更透明，因為海運業者不再支付 50-60 萬美元的蘇伊士運河通行費，而是提高費率。

美國服裝和鞋類協會 (AAFA) 的零售商正在密切關注紅海局勢，並敦促立即全面部署「繁榮守衛行動」(Operation Prosperity Guardian) ，以保障重要水道。

AAFA 執行長 Steve Lamar 以 2021 年蘇伊士運河阻塞為例指出，貿易門戶的任何中斷，都會對貨物的交付和成本產生直接影響。