〈永豐攻頂級客〉新卡附帶權益堪稱業界最頂級 永豐銀全年獲利將創高

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行瞄準金字塔頂端，今 (21) 日推出「永傳世界卡」、「永富世界卡」，深度結合旗下尊榮理財會員制，提供高端客群全方位財富管理與信用卡整合服務。永豐銀總經理莊銘福表示，此次攜手萬事達卡強強合作，推出新卡賦予的附帶權益應是業界最頂級，以感謝高端客戶的支持，預期今年度獲利將改寫歷史新高紀錄。

莊銘福致詞時指出，永豐銀今年截至 11 月底，獲利已創歷史新高，其中，高端客戶的支持占很重要的一部分，因此，明年營運將加強這部分的客群，希望服務能更到位，除了繼續擴增廣度外，也將以滿足客戶深度需求為目標，成為高端客群信賴的銀行。

莊銘福表示，首先在產品面，將針對客戶需求提供客製化服務，可獲得獨一無二的選擇；其次為服務面，過往是提供一對一服務，現在針對高端客戶制定了家族方案，讓配偶、子女都能共享權益；第三是權益面，要讓高端客戶享受的服務有尊榮感、不凡的體驗。

永豐銀說明，永傳世界卡搭配低調奢華黑金配色設計，採用金屬材質，可享一年最高 12 次國內機場接或送、或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，從出發到登機，全程享受業界頂規專人服務，並於全球逾 4000 家國際奢華酒店優先預訂住房禮遇；同時，每月 2 次高鐵商務艙升等、每月免費市區停車 30 次每次 4 小時免費及美饌饗宴 5 折起優惠，再享海外消費最高 3.3%、最高保費 1.6% 現金回饋無上限，首次申辦一般消費滿額還可獲得遠東 SOGO 百貨禮券 18000 元。

至於主打中高端客群的永富世界卡，卡面精巧鑲嵌施華洛世奇水晶，回饋項目著重聚餐優惠、旅遊交通、串流媒體服務等；永豐銀表示，永豐尊榮理財會員申辦永富世界卡，享首年免年費乙次，次年起，滿足指定條件最高折抵年費 8000 元。

永豐推出「永傳世界卡」、「永富世界卡」。(鉅亨網記者陳于晴攝)

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情過後，M 型化愈趨明顯，高資產客戶堅若磐石的消費能力，為整個市場的消費趨勢及走向定錨，明年高資產客戶將是永豐銀行營運的重中之重。

根據萬事達卡調查，高資產客群最在乎的卡片權益前二名為餐飲、旅遊，高達 66%、62%，在乎體驗更勝於消費的物品，萬事達卡長期以來透過大數據分析，就各產品為客戶提供解決方案，並協助銀行找到潛在客群，包括客戶的喜好、特點等，都能透過數據找到答案，而顧問團隊下面還有忠誠客戶小組，能快速執行商戶優惠洽談等事宜。