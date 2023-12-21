〈中鋼集團法說〉中鴻1月內銷產品漲500-800元 2月外銷同步上調

中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日召開法說並開出明年 1 月內銷及 2 月外銷盤價，內銷方面，熱軋、冷軋每公噸調漲 500 元、鍍鋅調漲 800 元；外銷則依產品及地區別調漲 30-50 美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻總經理朱敏則指出，明年營運基調為穩定，預估 2024 年銷售量將在 185 萬噸左右，持平今年，後市除了觀察美國利率政策走勢，也要留意俄烏戰爭、以巴衝突走勢，只要其中一場戰事停止，重建需求就會浮現，為鋼鐵市況帶來進一步回溫的機會。

總體經濟來看，中鴻表示，隨著歐美通膨持續改善，12 月份聯準會（Fed）繼續維持利率不變，並傳遞結束升息、明年降息 3 碼的訊號，顯示全球貨幣政策轉折將近。

中國大陸方面，官方增發 1 兆元 (人民幣) 國債提振經濟，政策延續寬鬆，預計人行明年仍將啟動降準、降息，有望帶動消費及投資需求回升，全球經濟將可保持穩定成長。

另外，中國六大國有銀行日前完成與房地產企業座談，並積極表態支持房企融資，除可防範及化解風險，亦有助推動產業轉型，包括加速保障性住宅等「三大工程」建設，將有利後續鋼鐵需求回升。

供給方面，中鴻表示，先前各國鋼廠在成本高漲壓力下，紛紛進行歲修或調節產量，歐洲 ArcelorMittal 等鋼廠亦陸續關停高爐並提價因應；中國國統局 11 月粗鋼日均續創年內低點為 253.67 萬噸，連續五個月下降，鋼鐵供給持續收縮，減產效應逐步顯現。

中鴻認為，鋼市供需明顯改善，煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦相繼開出紅盤，為貼近國際行情並反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲。以產品組合，中鴻前三季產品營收占比，熱軋 83.64%、冷軋 14.07%、鋼管 2.29%。