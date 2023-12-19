〈房產〉囤房稅2.0三讀 賴正鎰批評政府「管很寬」預告大選後萬物皆漲

針對立法院今 (19) 日針對房屋稅條例修正完成三讀，將採全國歸戶、全數累進，2025 年起適用，其中開發商待售戶納管並限制要在兩年內售出，若待售超過 5 年，將採高累進稅率。全國商總主席賴正鎰認為，在全國總歸戶後採累進課徵，就有達到增稅效果，建議非自用住宅與建商待售房的稅率，應該維持現狀即可，以免出現轉移效益。

賴正鎰並指出，開發商都有金流壓力，誰會故意囤房。政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，例如房租提高及新屋售價統統轉嫁給租屋與買房者，明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應 COP28 聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波，如今在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法，他也預告元月大選後的未來兩年萬物必漲，大家要做好心理準備，將重創國民經濟，造成全民皆輸。

根據立法院政黨協商後同意財政部版本，擬從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率區間自 1.5% 至 3.6%，調升到 2% 至 4.8%，且強制要求地方皆須按全國持有戶數制定差別稅率、全數累進課徵，也就是上限 3.6% 調高至 4.8%，較現有的最高稅率增加 1.2 個百分點，自用住宅採全國三戶為限，而開發商新成屋待售戶原本在一年半內稅率為 2%，修法後將納管並限制要在兩年內售出採 2-3.6%，若待售超過五年，將採 4.8% 的最高稅率。

賴正鎰說，此提高房屋稅率的修法雖是針對持有房屋多戶者，也就是指平時靠收租金的包租公婆，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，他認為既然已經改為全國總歸戶，上限 4.8% 稅率以免過高了，應適可而止。

賴正鎰並批評政府真是住在海邊「管很寬」？完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎可能會去刻意囤房而不想趕緊賣出，立法委員們應該要想清楚，不該隨之起舞，若是執意這樣，反而只是把囤房稅變成了打擊開發商的手段。

他認為，囤房稅立意雖然不錯，是為了要逼出空屋，但是自從政府這三年接連七波打房政策後，房價反而越打越高，沒有一次成功的，這次也恐怕也是七傷拳。政府有沒有想過，政府每次加稅，到最後都是消費者埋單，絕對會產生提高租金及售價，轉嫁給消費者情況，若政府執意這樣做，只會得不償失。

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