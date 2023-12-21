〈台幣〉股匯不同調 一度貶轉升重回31.2字頭

台北股匯市今 (21) 日表現不同調，受美股四大指數重挫影響，台股開盤即跳空下跌近 200 點， 回測月線支撐，而新台幣兌美元匯率早盤在 31.3 元關卡拉鋸，一度由貶轉升、返回 31.2 字頭，但仍有資金匯出在拉扯，新台幣在平盤附近遊走。

新台幣兌美元匯率今天以 31.36 元開盤，貶值 5 分，但貶勢逐漸收斂，回到平盤附近整理，由於適逢年底、季底，出口商仍有實質拋匯需求，匯銀人士認為，可望為新台幣匯價提升支撐，不過，外資已陸續放耶誕假期去，預料整體匯市交易量能仍偏清淡。

觀察主要亞幣今天對美元表現，截至上午 10 時，日元強勢反彈 0.54%，泰銖、韓元早盤貶值 0.37、0.24%，人民幣及新加坡幣約貶值 0.13-0.2%，新台幣由貶轉升相對有撐。

日本央行周二宣布維持超寬鬆貨幣政策不變，選擇等待更多證據，以證明政策轉向的合理性。日元兌美元連貶多日後，今天展開反彈。

美元近來承受壓力，分析可能受月底再平衡影響而面臨壓力。經濟數據方面，對勞動力市場有望在明年初支撐經濟的樂觀情緒，使美國 12 月消費者信心指數增幅超出預期，投資人正在等待周五 (22 日) 出爐的美國通膨數據，尋找任何與聯準會未來政策行動有關的線索。