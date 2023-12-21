〈紐約匯市〉英國11月通膨明顯降溫 英鎊貶、美元升

英國周三 (20 日) 公布 11 月通膨率大幅降溫，強化投資人對英國央行的降息押注，刺激美元兌英鎊走強。

英鎊貶 0.75% 至 1.2636 美元，回吐前一日升幅。英國稍早公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.9%，遠低於預期，並創 2021 年 9 月以來最低，促使投資人完全消化央行在明年 5 月之前降息的可能性，3 月升息的機率也接近 50%。

瑞銀 (UBS) 外匯和宏觀策略師 Vassili Serebriakov 表示：「對許多央行的降息定價已被提前，我認為英國央行只是因為通膨較高，所以落後了一點，但現在起將朝著同樣的方向發展。」

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，至 102.44。

分析人士認為，美元可能受月底再平衡影響而面臨壓力。巴克萊 (Barclays) 策略師週周三發布報告稱：「我們專有的再平衡模型顯示，到了月底，美元兌所有主要貨幣都將出現強勁的拋售信號。已經處於緊張狀態的美元情緒指標，可能在 2024 年初進一步轉向負區間。」

經濟數據方面，對勞動力市場有望在明年初支撐經濟的樂觀情緒，使美國 12 月消費者信心指數增幅超出預期。投資人正在等待周五 (22 日) 出爐的美國通膨數據，尋找任何與聯準會未來政策行動有關的線索。

與此同時，歐洲央行決策官員 Joachim Nagel 周三受訪表示，歐元區利率必須保持在高檔，押注歐洲央行即將降息的投資人應保持謹慎。歐元周三貶近 0.4% 至 1.0940 美元。

美元兌日元跌 0.2% 至 143.55 日元，止步連三升。日本央行本周稍早宣布維持超寬鬆貨幣政策不變，選擇等待更多證據，以證明政策轉向的合理性。

加密貨幣方面，比特幣漲逾 3% 至 43,623 美元，盤中一度登近兩周新高。2022 年歷經崩盤後，大量現貨比特幣和以太幣 ETF 申請，今年幫助重振加密貨幣市場。

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