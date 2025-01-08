〈台幣〉亞幣跳水！午後豬羊變色 量縮重貶下探32.9關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 18:15

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受美元反彈影響，主要亞幣紛紛跳水，新台幣兌美元匯率今 (8) 日失守 32.8 元關卡，午後豬羊變色，外資擴大匯出力道，匯價直逼 32.9 元關卡，終場收在 32.883 元，重貶 1.44 角，近日升幅幾近全數回吐，由於出口商轉趨惜售，使得交易量能急凍，台北及元太外匯總成交值僅 16.165 億美元。

台北股匯今天同步走弱，加權指數終場下跌 243.94 點或 1.03%，收在 23407.33 點。權王台積電下跌 25 元，收在全日最低價 1105 元，鴻海、聯發科、日月光投控等大型權值股也欲振乏力。

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新台幣兌美元今天以 32.76 元開盤後，美元買盤隨之湧現，外資由賣轉買，下午更是卯起勁匯出，投信伺機進場買匯，使得匯價最低來到 32.898 元、貶值 1.59 角，終場收在 32.883 元，貶 1.44 角，終止連二升。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.76%，歐元重挫 0.79%，主要亞幣同樣倒成一片，韓元重貶 0.63%，新台幣、新加坡幣分別貶值 0.44%、0.40%，日元亦貶 0.39%，人民幣小貶 0.06%。

美國最新公布的數據顯示就業市場穩定，且服務業表現依然強勁，市場解讀，聯準會 (Fed) 可能進一步放慢目前的降息步調，帶動美元指數強勢反彈，回升至 108 左右。