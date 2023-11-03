滙豐喊買亞馬遜：AWS是皇冠上的明珠 成長潛力超越電商業務

滙豐全球研究部報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務部門 AWS 的成長機會可能超越核心電商業務的上行潛力。

分析師 Christopher Johnen 周四（2 日）起追蹤亞馬遜，給予該股「買進」評級、目標價 160 美元，較周四收盤價隱含 16% 漲幅。亞馬遜周四上漲 0.78%，收每股 138.07 美元，今年迄今上漲 64%。

該分析師看漲來源是亞馬遜的 AWS，他稱之為亞馬遜的「皇冠上的明珠」。

亞馬遜 10 月公布第三季財報時，財務長 Brian Olsavsky 表示，雖然客戶端仍戮力削減成本，對 AWS 仍構成阻力，但其銷售成長已見回升。

他稱，在審視業務的基本面後，公司相信，只要客戶放緩削減成本，AWS 處於推動未來成長的有利位置。

Johnen 周四寫道，儘管市場對亞馬遜的擔憂很大程度上是由 AWS 成長放緩引起的，但這並非永久性放緩，而是由更廣泛的經濟環境所推動。

亞馬遜第三季 AWS 營收僅年增 12%，但微軟 Azure 同期營收大增 29%、谷歌雲端也增長 22%。

Johnen 認為，投資者應對「長期轉向雲端運算」趨勢將帶來的長期成長機會充滿信心。