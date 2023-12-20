瓦城4大品牌開賣年菜組 wa10 APP訂購贈千元紅包

隨著金龍年即將來臨，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 看準龐大年菜採買需求，全力衝刺年末業績，集結旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010 湘」和「時時香」四大人氣品牌，分別推出 6 人及 8 人的外帶年菜套餐組合，若使用 wa10 APP 訂購年菜自取，每套還可獲總價值超過千元的新春開運紅包。

瓦城 & 非常泰豬肋排櫻花蝦米糕。(圖：瓦城提供)

瓦城指出，迎接祥龍獻瑞的農曆新年，集結「瓦城」、「非常泰」、「1010 湘」和「時時香」四大人氣品牌，分別推出 6 人和 8 人的外帶年菜套餐組合，廣獲好評的 3 款限量開運米糕也同步於今日開賣。

其中，「瓦城」和「非常泰」的外帶年菜套餐，極致展現泰式料理的繽紛色彩和濃郁鮮香，分別提供 6 人小家庭 4188 元、8 人團圓宴 6088 元的選擇。

而過農曆年必吃的《豬肋排櫻花蝦米糕》也同步開賣，加購價 1188 元；《團圓芋香紫米糕》，加價購 420 元。

時時香集結川、台、粵等各大菜系精華，規劃 6 人和 8 人外帶年菜套餐。(圖：瓦城提供)

而全台最大湘菜品牌「1010 湘」外帶年菜套餐，則規劃有 6 人開運好味小家庭 4588 元、8 人福旺團圓大滿足 6388 元，網羅各大明星菜色和功夫料理。

跨菜系中式料理「時時香」集結川、台、粵等各大菜系精華，再以創意料理手法全新演繹，長期深受國內消費者喜愛，今年規劃 6 人天菜迎春小家庭 4088 元及 8 人食尚團圓大滿足 6488 元，內含多道必吃招牌菜。

「1010 湘」和「時時香」同樣推出團圓米糕，《麻油櫻花蝦松阪豬米糕》加購價 1388 元，《團圓芋香紫米糕》套餐加購 420 元。

此外，為感謝顧客一年來支持，瓦城集團除獻上澎湃年菜之外，再加碼祭出線上訂購專屬優惠，凡使用 wa10 APP 訂購年菜自取，每套皆贈送總價值超過千元的新春開運紅包，內含 388 元開運美味金共 3 張、288 元享樂美味金 1 張，以及 100 元嗨心美味金 2 張，將自動發送至會員帳號中。

瓦城進一步說明，為方便消費者享用年菜，自去年將包裝升級為可重複利用微波的餐盒，獲得顧客好評回饋，因此今年也延續使用高品質餐盒，並附上新春食尚保溫提袋，帶給顧客最貼心的取餐及用餐體驗。