路透：滙豐將買下花旗中國財管業務

路透獨家報導，兩名知情人士透露，滙豐控股 (HSBC) 準備買下花旗集團 (C-US) 的中國消費者財富管理業務，該業務管理資產規模超過 30 億美元，最快下周宣布。

其中一名知情人士說，無法立即得知此交易的財務細節。對滙豐來說，此交易可讓這家聚焦亞洲市場的金融業者，並取得「數百名」花旗在中國的員工。花旗和滙豐均未回應此報導。

滙豐是歐洲最大借貸銀行，目前正在拓展中國市場，該公司已經矢言退出獲利較微薄的市場，把重心轉移到亞洲這個重要的營收來源。

花旗的中國財管業務隸屬於該銀行 2021 年起試圖脫手的消金業務，主要服務中國的富裕客戶。

花旗的私人銀行業務，則以人在中國以外的中國高淨值客戶為服務對象，其中一名消息來源說，這塊業務依然健全。花旗已經申請成立中國證券經紀部門，正在跑相關流程。

花旗去年 12 月曾表示，將在縮減中國零售銀行業務的過程中，尋求出售部分投資組合，這也是該銀行退出亞歐非中東和墨西哥等 14 個市場消金事業策略的一環。

在亞洲其他地方，花旗正在關閉南韓業務，另正規劃完成印尼事業轉移到大華銀行 (UOB Group) 的程序。今年 8 月，花旗完成出售台灣消金事業的交易，已併入星展銀行。