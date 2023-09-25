滙豐估聯準會年底前暫停升息 明年下半年開始降息

美國聯準會暗示今年底前可能繼續升息，但滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今 (25) 日認為，聯準會 11、12 月將維持利率不變，但明 (2024) 年第 3 季、第 4 季將分別降息 1 碼。

范卓雲指出，美國利率已經見頂，預期利率將按兵不動到明年中旬，但明年起將邁入溫和的降息周期，分別在第 3 季、第 4 季分別降息 1 碼 (25 個基點)。

范卓雲表示，上周聯準會利率會議釋出偏鷹言論，使得債券殖利率飆升，但觀察點陣圖可知，聯準會 2024 年、2025 年降息速度將放緩，反映美國經濟軟著陸並逐步好轉。

范卓雲進一步指出，在利率仍維持高檔、經濟改善的加持下，美元可望維持一段時間強勢格局。

在投資標的部分，范卓雲表示，預期利率目標區間將停留在 5.25~5.50% 區間，一直到 2024 年第 3 季，美國利率觸頂有助降低風險溢價，對投資等級債券、美國國債、美國和亞洲股票相對有利。

范卓雲分析，利率觸頂為成長型股票提供支撐，特別是美國科技產業的超大盤股。由於美國經濟表現強韌，為美股升勢擴大奠定基礎，因此建議加碼美國科技股，同時偏好美國工業、金融、非必需消費品和醫療保健領域。

另外，歐洲央行和英國央行同時表示升息週期結束，這將有利於債券市場，因此對中存續期 5 至 7 年的優質企業債券和美國國債仍維持最大偏高配置。