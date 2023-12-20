〈紐約匯市〉美元指數連二跌 日銀未暗示超寬鬆退場 美元兌日元走強

日本央行 (日銀) 周二 (19 日) 維持超寬鬆貨幣政策不變，且未給出任何退場暗示後，美元兌日元上揚。與此同時，對聯準會 (Fed) 明年降息的預期，繼續使美元承壓，美元指數連兩個交易日走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.43%，至 102.12。

日本央行周二宣布繼續維持超寬鬆政策環境，一如市場預期，央行選擇等待更多證據，觀察薪資和物價是否足以證明放棄大規模貨幣刺激是合理的。

此外，日銀在本次會議上並未改變鴿派政策指引，使得部分投資人對央行暗示負利率政策即將結束的期望因此降溫。美元兌日元升近 0.8% 至 143.82 日元。

因投資人預期聯準會最快從 3 月開始降息，拖累美元廣泛走軟，本月截至周一 (18 日)，美元兌日元已貶值約 3.7%。

即使 Fed 官員反駁市場對央行很快就會降息的預期，他們的言論幾乎沒有對市場定價起到太大作用，也未能阻止美元下跌。

Jefferies 外匯全球主管 Brad Bechtel 說：「新的開局可能會有些不穩，人們將根據 Fed 的預期來拋售美元，而英國和歐洲央行仍處在『高利率維持更長一段時間』的陣營，新興市場資產也將繼續走高。」

不過他也表示，相對強勢的美國經濟，應該可阻止美元進一步下跌。「在美國，也許經濟會放緩一些，但不會陷入衰退，這實際上仍對美元有利。」

Fed 青睞的通膨指標、核心個人消費支出物價指數 (PCE) 即將在本周稍晚出爐，這項指標可望揭示，究竟通膨是否已放緩到足以讓 Fed 從明年開始放寬政策的程度。

受惠於美元走軟，對風險較敏感的澳幣和紐幣續攀近五個月高點，澳幣升逾 0.8% 至 0.6761 美元，紐幣漲約 1% 至 0.6271 美元。

澳洲央行周二公布 12 月政策會議紀錄，顯示央行考慮過在本月升息，但由於通膨降溫進展令人感到鼓舞，因此最終仍決定按兵不動，以等待更多數據。

加幣升近 0.5%，至 1.3331 加元兌 1 美元，為 8 月初以來最高。最新數據顯示加拿大 11 月通膨保持穩定，令投資人削減對央行提前降息的押注。

歐元升逾 0.5% 至 1.0981 美元，連兩個交易日走強。由於美元普遍走軟，加上愈來愈多投資人看好明年英鎊前景，英鎊漲近 0.7% 至 1.2731 美元。

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