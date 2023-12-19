62%美國人是月光族 但即使背負卡債仍要消費

通貨膨脹可能正在降溫，但家庭開支仍然感到受到壓縮。

在今年最後一次政策會議後，聯準會表示通膨「在過去一年中有所緩解」，但物價同時維持「上揚」。

然而，捉襟見肘的家庭數量幾乎沒有變化。LendingClub 的最新報告顯示，截至 11 月，62% 的成年人表示他們都是月光族，與一年前相比沒有變化。

根據美國零售聯合會 (NRF) 的數據，今年 11 月 1 日至 12 月 31 日期間的假期支出預計將比去年增加 3% 至 4%，達到創紀錄的 9573 至 9666 億美元。

道明銀行的另一項調查發現，即使信用卡債務高達 1 兆美元，但幾乎所有購物者預計本季會超支。

根據 Ally Bank 的另一份報告，有半數的消費者計畫承擔更多債務來支付這些假期費用。只有 23% 的人計畫在一到兩個月內還清。

Bankrate 分析師福斯特 (Sarah Foster) 表示：「如今，堅持預算不僅變得更加困難，而且也變得更加必要。」

她表示：「自去年秋天以來，信用卡融資利率一直徘徊在有記錄以來的最高水平，這意味著負擔卡債可能會付出高昂的代價。」

由於利率高，循環利率債務可能是一個特別難以打破的循環。

LendingClub 理財專家杜杜姆 (Alia Dudum) 表示：「信用卡是一種重要的融資選擇，精通信用的消費者可以用它來更好地管理現金流。但令人擔憂的是，許多消費者無論財務生活方式如何，都會循環使用信用卡餘額。」「信用卡讓許多人負債累累。」

LendingClub 發現，有卡債的持卡人也更有可能感到財務困境。

根據 CNBC 8 月進行的另一項財務信心調查，約 74% 的美國人對財務狀況感到壓力。通貨膨脹、利率上升和儲蓄不足加劇了這種感覺。

調查發現，61% 的美國人是月光族，高於 3 月的 58%。