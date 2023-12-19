利率變動如何影響2024年美股板塊 華爾街專家這樣說

華爾街似乎一致認同，2024 年美股將再攀新高，但研究機構 DataTrek Research 指出，利率仍將在明年主導股市動向，對投資人最重要的問題在於利率變動的方向及速度。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，若人們預期利率將「快速且永久下滑」，基本面較貧乏的利率敏感型類股，例如金融、公用事業和必需消費品，至少年初表現可望勝過大盤；反之，若人們預期利率下滑過程將顛簸不斷，科技相關產業表現應會更佳。

FactSet 數據顯示，標普 500 指數的公用事業、必需消費品和能源類股，是 2023 年迄今表現最差的板塊。其中，標普 500 公用事業股今年下跌逾 10%，明顯落後於大盤 23.6% 的漲幅，必需消費品和能源股分別下跌 2.6% 和 4.1%。

另一方面，標普 500 指數當中表現最佳的資訊科技股，今年迄今上漲 56.5%。

公用事業和必需消費品通常被視為防禦型股票，或是「債券替代品」(bond proxies)，因為它們可幫助投資人在經濟低迷時期盡可能減少損失。該產業通常是提供電力、水和天然氣，或是向消費者販售日常用品和服務的公司。

今年公用事業和必需消費品類股均面臨龐大壓力。10 月美債殖利率攀升，大幅削弱防禦型股票對投資人的吸引力，尤其是在美國經濟依舊強勁的情況下。

不過 Colas 預估，若利率持續下滑，這些「實力較弱」的類股將獲得更強勁的驅動力。聯準會 (Fed 上周暗示於 2024 年降息後，10 年期美債殖利率創下一年來最大單周跌幅，並助標普 500 實現 2017 年以來最長單周連漲紀錄。

此外，FactSet 數據顯示，標普 500 指數的公用事業和必需消費品板塊，上周分別漲了 0.9% 和 1.6%，資訊科技板塊上漲 2.5%，通訊服務板塊下跌 0.1%。

下圖為 2024 年標普 500 指數各大板塊獲利成長預期。黑色虛線以左的產業，包含醫療保健、通訊服務、資訊科技和非必需消費品，整體獲利表現預估將優於標普 500 指數；其他虛線以右的產業，獲利成長預期將較弱。

2024 年標普 500 指數 11 大板塊獲利成長預期 (圖: MarketWatch)

根據 FactSet 數據，華爾街預估明年標普 500 指數成分股每股盈餘 (EPS) 將成長 11.5%，達到 244 美元。營收估成長 5.5%，但各個板塊之間存在差距。根據 DataTrek Research 彙編數據，能源業營收預估將成長 2%，獲利成長 3%，資訊科技業營收估成長 9%，獲利成長 17%。

Colas 引用 FactSet 數據指出，公用事業、金融和必需消費品等產業，明年獲利成長率估不到 10%，醫療保健和通訊服務、科技以及非必需消費品等由大型科技公司主導的板塊，營收和獲利成長率估將遠高於平均水平。