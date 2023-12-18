在Fed大幅轉向後 10年期美債殖利率小跌

隨著 2023 年最後一個完整交易週的到來，10 年期公債殖利率周一 (18 日) 進一步下滑。

交易員繼續消化上周聯準會出人意料的鴿派基調。聯準會維持關鍵利率穩定，並透露政策制訂者預計明年至少降息三次，這代表了一系列比之前暗示更激進的降息。

美東時間 4:25，10 年期公債殖利率下跌 2.6 個 基點至 3.902%。上周四 (14 日) 殖利率跌破 4% 水平，觸及 7 月以來最低。

2 年期公債殖利率下跌 4.2 個基點至 4.413%，低於備受關注的 4.5% 水準。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01% 個百分點。

德意志銀行策略師周一將聯準會的舉動描述為「長期走高」說法的「重大轉變」。他們在最新報告中表示，「現在最大的問題是降息何時可能發生，上周五 (15 日) 聯準會官員對市場的興奮情緒進行了一些溫和的抵制。」

紐約 Fed 行長威廉斯 (John Williams) 周五表示：「我們現在並不是真正在談論降息。」

與此同時，亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克表示，「我並不真的覺得這是迫在眉睫的事情」。德銀報告指出，並且 Fed 在明年第 3 季之前不需要降息。因此，周五市場其實失去了一些動力。

美國股指期貨周一盤前上漲。

房屋市場指數將於周一公佈，並將舉行兩場美國國債拍賣：一場是 13 周國債，另一場是 26 周國債。