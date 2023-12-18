降息不是利多 美股投資人宜細心體會

在聯準會送上即將放鬆貨幣政策的大禮後，可以說今年底前的美股已經別無所求了。

從聯準會上周公布的「點陣圖」來看，2024 年將降息三次，市場則預計不只三次。不管到底降息幾次，放鬆貨幣政策的暗示足以讓美股狂歡，上周道瓊工業平均指數上漲 2.9%，創下歷史新高。標普 500 指數上漲 2.5%，那斯達克綜合指數上漲 2.85%。10 年期美國公債殖利率自 7 月 31 日以來首次收在 4% 以下。

科技「七巨頭」以外的股票也開始參與上漲行情。包括蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 在內的「七巨頭」今年以來累計上漲近 75%，是標普 500 指數 22% 漲幅的主要推力，但上周材料和房地產等今年跑輸的類 股也出現上漲，上周漲幅均超過 4.5%。

紐約 Fed 行長威廉斯 (John Williams) 上周五 (15 日) 發表不那麼「鴿派」的言論，但也沒有阻擋股市的上漲趨勢。威廉斯表示：「我們目前並沒有在討論降息。」他還說，明年 3 月降息這一想法「為時過早」。

除非出現任何意外衝擊，否則上漲趨勢可能會持續到年底。

CIBC Private Wealth US 投資長多納貝迪安 (David Donabedian) 說：「市場認為上周的聯準會會議為 2024 年完美投資背景通膨下降和經濟溫和成長開了綠燈， 再加上季節因素，股市出現一輪強勁的上漲。」

利率下降的確對消費者和企業都有好處。上周房貸利率自去年 8 月以來首次降至 7% 以下，潛在購屋者可能會因此停止觀望，企業的借款成本也會下降，為更多的併購交易和招聘帶來動力，但思考利率為什麼會下降也非常重要。

多納貝迪安說：「聯準會降息不是為了表現自己的『寬宏大量』，他們降息是因為看到經濟走軟或金融風險上升。」眾所周知，貨幣緊縮具有「長期、可變的落後性」，多納貝迪安預計，隨著緊縮的影響逐漸體現在經濟中，經濟走軟或金融風險上升的情況將在明年出現。

這可能會導致由信貸緊縮引發的衰退。多納貝迪安指出，交易員預計明年將降息多達 6 次，這說明「美國經濟更可能硬著陸而不是軟著陸」。 經濟衰退可能會持續幾季，但會為 2024 年下半年更持久的牛市創造條件。